炎明熹傳被雪後復工首有節目出街　聲音導航一段段「人貓故事」

無綫去年推出第一季《他和她的喵店長》大受歡迎，透過拜訪香港各區老店的貓明星或探訪流浪貓，揭開一段段治愈又觸動人心的「人貓故事」，店舖老闆及街坊的開心分享，見證了香港時代變遷以及「港式人情味」。節目載譽歸來，今晚（15日）第二季《他和她的喵店長2》首播，一共十集由炎明熹（Gigi）為節目聲音導航。觀眾還可透過節目提供的QR Code，下載由節目顧問兼街頭貓咪攝影師Jonas拍攝的貓貓照片。



《他和她的喵店長2》節目顧問兼街頭貓咪攝影師Jonas。

早前傳因不續約被雪藏的Gigi炎明熹，為節目聲音導航。

本周播出的頭5集，製作組將走訪香港貓島大澳漁村、香港貓王國愛民邨及即將清拆的牛池灣村、石硤尾村，先後拜會一班「貓明星」計有黃蝦仔、梅蝦仔、Polo、肥仔、大眼、大波點、錢錢、波波、黃椒及黑椒等。今晚（15日）及明晚（16日）一連兩集，會介紹有香港貓島之稱的大澳，過往的漁村保留不少老香港的舊店，蝦醬廠、士多舖、海味店，有人聚居的地方就有貓，老店的貓貓由最先的功能性「捉老鼠」，日久生情成為家中一份子，普出一段人貓情義。

何生及何太經營的士多舖同時為街坊提供理髮服務。

士多舖貓店長完全融入兩公婆的生活。

士多舖貓店長黑貓。

士多舖貓店長黃貓。

街頭貓咪攝影師Jonas第一站來到大澳蝦醬廠介紹第二代傳人李錦平先生，他在廠內有多隻貓店長，特色是全部以蝦的品種命名，包括︰黃蝦仔、梅蝦仔、花蝦、梅蝦、北極蝦、南極蝦，全部放養生活自由自在，李先生笑言貓店長成為拉客好幫手，他開心表示︰「引到好多遊客同佢哋玩，5、6位客人玩貓，就有1至兩位幫襯。」不過他笑言貓貓天生好奇又活潑，所以經常差錯腳踩落蝦醬，整盤蝦醬便要報銷，還要為牠們執手尾清洗。

蝦醬廠貓店長黃蝦。

蝦醬廠貓店長北極蝦及南極蝦。

蝦醬廠貓店長北極蝦及南極蝦。

蝦醬廠貓店長北極蝦及南極蝦。

蝦醬廠貓店長花蝦。

一班以蝦命名的貓店長為蝦醬廠作招徠。

接住Jonas探訪海味店老闆娘李太，她表示大澳流浪貓最多時有近4、5百隻之多，目前數目已大減。李太非常有愛心會為流浪貓提供飲食，更試過花費廿多萬為牠們醫病，她表示︰「試過有隻貓特別為食，有次遊客餵咗魚蛋、粟米佢食，點知哽住喉嚨唔消化，帶佢睇獸醫照超聲波見到黑影，做手術做咗十幾萬、舊年個隻仲犀利，疴唔出尿唔食嘢，肚漲睇急症，醫生話係膀胱炎今晚唔醫就會死，留醫費萬五蚊一日，兩隻貓睇咗廿幾萬。駛咗錢梗係心痛嘅，覺得養咗佢就要負責任，一係唔好養佢，冇辦法唔通睇住佢死咩。」目前李太養有五隻貓店長，成為海味店鎮店之寶。

海味店老闆娘李太為貓貓花了廿多萬元醫藥費。

海味店貓店長肥仔。

海味店貓店長大眼仔。

海味店貓店長大波點。

海味店貓店長Judy。

明晚（16日）Jonas探訪大澳三位貓義工陸杏蘭（蘭姨）、German及阿康，他們不辭努苦養飼到替貓貓做絕育手術，由受盡大澳村民閒言閒語並視為黐線，到認同他們的工作，義無反顧全因一夥愛貓的心。

大澳貓義工German放棄白領工作，全力照顧家中33隻貓貓。

大澳貓義工German放棄白領工作，全力照顧家中33隻貓貓。

阿康（左一）跟German是大澳第二代貓義工。

大澳第一代貓義工蘭姨，曾被居民視為黐線婆。