郭富城自爆《舞林密碼》負傷頂硬上　十字韌帶撕裂險斷送舞蹈生涯

舞台王者Aaron郭富城，下月舉行13場紅館個唱，距離上次世界巡迴演唱會已相隔8年，令粉絲相當期待。近日他接受鄭丹瑞網上節目訪問時直言多年來身經百戰多次受傷，當年在巡迴演唱會上跳彈牀的演出，令其左腳前十字韌帶撕裂了七成。他完成演唱會後緊接要拍攝電影，結果令餘下的三成十字韌帶也斷掉。



郭富城被稱為「舞台王者」。（資料圖片）

郭富城被譽為舞台王者。（IG：@aaronkwokxx）

郭富城入行三十多年，舞台王者之名實至名歸。（IG：@aaronkwokxx）

Aaron直言跳舞多年受傷可謂家常便飯：「試過跳舞時扭傷腳，扭傷腳對我來說是很小事，腫得像豬蹄都可以跳，沒問題。我試過有一次上台，因為身體的色調要跟服裝配合，就特意曬黑一點，誰不知曬傷了眼睛。總綵排的時候，我是睜不開眼睛，眼睛全紅，流着眼淚一直綵排，我都試過，這些對我來說都是小事。如果你說再大件事，經歷了這麼多，我覺得2016年那次對我來說是一個很大的挑戰，真的是在我人生裏舞台上最大的挑戰，當時我在想，我還可不可以跳舞。」

郭富城接受鄭丹瑞網上節目訪問。

原來2016年在巡迴演唱會上跳彈牀的演出，令其左腳前十字韌帶撕裂了七成。他完成演唱會後緊接要拍攝電影，結果令餘下的三成十字韌帶也斷掉︰「正正就是在2016年初的時候斷掉，但是那時我們已經定下2016年做演唱會。只有6個月的時間，我可不可以去做治療，但是醫生跟我說︰『如果你要做治療，要很長的時間，你應該來不及在演唱會前做。』最後我們決定一件事，我自己決定一件事，我跟團隊說︰『我可以做到演唱會﹗』」

郭富城接自爆當年傷住完成多場個唱。

郭富城接自爆當年傷住完成多場個唱。

斷掉十字韌帶之下完成多場舞蹈連場的演出，令人相當驚訝：「我找來一位教練，他幫我鍛練我斷掉十字韌帶的左腳，訓練我變成一個可以繼續跳舞的人。十字韌帶已斷掉，我只是用另外一種意志加上一些動作，去令自己可以在舞台上繼續跳舞。一晚跳完之後，這個位置會腫得好像四分一個足球，因為當你活動得很厲害的時候，那位置會分泌一些液體出來保護你。我每一次完成演唱會，我的教練就在後台用超聲波幫我將所有的水腫推走，然後我第二天繼續上台跳舞。」