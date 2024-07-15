DO姐鄭裕玲細佬罕現身　鄭裕德拍完《父子情》後出國留學

明年即入行半世紀，現年66歲的「Do姐」鄭裕玲，由電視到電影，近年到電台主持節目更殺入YOUTUBE界，代表作無數。原來其胞弟亦曾主演電影，日前更罕有現身公開場合。



DO姐鄭裕玲永不言休。（IG：@do_do_cheng）

出身於單親家庭的鄭裕玲，當年因為家貧，即使會考成績不俗英文考獲A級，都未有繼續升學。多年來DO姐甚少提及家事，早前胞弟鄭裕德（Peter）罕有現身，原來他在1981年曾亮相大銀幕，演出由導演方育平執導的電影《父子情》，片中飾演兒子「羅家興」。

鄭裕玲胞弟鄭裕德（Peter）曾演出由導演方育平執導的電影《父子情》。（影片截圖）

鄭裕玲胞弟鄭裕德（Peter）曾演出由導演方育平執導的電影《父子情》。（影片截圖）

鄭裕玲胞弟鄭裕德（Peter）曾演出由導演方育平執導的電影《父子情》。（影片截圖）

日前鄭裕德現身由香港電影資料館主辦的「影以載道——銀都作品回顧」開幕禮，鄭裕德完成《父子情》後遠赴外國讀書，再也沒有繼續參與電影工作，鄭裕德在台上表示這套電影對自己的感受很深並說：「因為呢套電影對我嚟講可以話係一個遺憾，點解咁講呢？因為係拍完電影之後，我就要離開香港去外國留學，始終冇機會喺大銀幕睇呢套電影，而家過咗成四十年，終於適逢有咁嘅機會可以睇到，仲係4K 修復版，所以覺得好特別，而且仲可以同廣大嘅朋友一齊共聚一堂，我感受好有意義。」

鄭裕玲胞弟鄭裕德（Peter）罕有現身。

鄭裕玲胞弟鄭裕德（Peter）罕有現身。

司儀續問拍攝點滴，Peter 說：「好似呢排天氣咁，嗰陣時都經過咁嘅天氣，都係好熱好辛苦，呢個係其中一種經歷，拍完電影之後覺得好滿足，覺得完成咗一件事，對我人生嚟講都係一個好特別嘅過程，呢件事我會 Keep In Memory。」

鄭裕玲胞弟鄭裕德（Peter）外貌變化很大。