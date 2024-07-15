莊錠欣著黑色比堅尼性感騷玉背 低抄視角拍攝網民笑指好「股」惑
撰文：崔力生
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現年24歲、童星出身的莊錠欣（Elkie），在2016年的時候以香港成員身份於韓國女團CLC出道，到2021年與韓國娛樂公司解約，退團轉往內地發展，至近年再轉戰台灣，最近推出首張迷你專輯《#EK》，發展尚算不錯。
近日，莊定欣獲邀首次參加台灣音樂潑水節《S2O Taiwan》，在台上她又唱又跳可謂火力全開，向觀眾展示其性感及可愛一面，台下反應熱烈；同時，莊定欣當日一身清涼打扮也非常吸睛。
片中可見莊定欣穿上一件白色單肩上衣，露出迷人鎖骨，再內搭黑色比堅尼，非常誘人，而她下身則穿上高腰牛仔熱褲，大騷長腿，將她修長的身材線條表露無遺。
莊定欣非常享受是次體驗，事後再在社交平台興奮寫道：「𝙀𝙆 @ 𝑺𝟐𝑶 , Summer vibes.Thanks for having me today」，及分享多張靚女相給粉絲，除了大騷性感玉背外，網民還笑指莊定欣好「股」惑，因為其中一張相，鏡頭從低至上的「邪惡視角」，令莊定欣的屁股若隱若現，縱使穿了打底褲，但看上去仍非常牙煙。此外，不少粉絲也大讚莊錠欣這日的演出和辣妹造型：「現場超美的」、「歐買尬，美到瘋掉」、「怎麼這麼好看辣」。