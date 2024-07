莊錠欣著黑色比堅尼性感騷玉背　低抄視角拍攝網民笑指好「股」惑

現年24歲、童星出身的莊錠欣(Elkie),在2016年的時候以香港成員身份於韓國女團CLC出道,到2021年與韓國娛樂公司解約,退團轉往內地發展,至近年再轉戰台灣,最近推出首張迷你專輯《#EK》,發展尚算不錯。

莊錠欣(中)是首名香港的韓國女團代表,曾加入CLC,至21年解約。(IG@chongtingyanelkie)

韓國女團CLC的香港成員ELKIE莊錠欣,亦有應徵成為《少林女足》的星女郎!(莊錠欣IG圖片)

莊錠欣近年主力在台灣發展,最近推首張迷你專輯《#EK》,並且接受《香港01》專訪大談專輯創作概念。(資料照片)

近日,莊定欣獲邀首次參加台灣音樂潑水節《S2O Taiwan》,在台上她又唱又跳可謂火力全開,向觀眾展示其性感及可愛一面,台下反應熱烈;同時,莊定欣當日一身清涼打扮也非常吸睛。

莊定欣獲邀首次參加音樂潑水節《S2O Taiwan》。(IG截圖)

莊錠欣台上又唱又跳。(IG截圖)

火力全開。(IG圖片)

有性感。(IG截圖)

也有可愛。(IG圖片)

心心冧粉絲。(IG圖片)

片中可見莊定欣穿上一件白色單肩上衣,露出迷人鎖骨,再內搭黑色比堅尼,非常誘人,而她下身則穿上高腰牛仔熱褲,大騷長腿,將她修長的身材線條表露無遺。

莊錠欣當日服飾勁吸睛。(IG@chongtingyanelkie)

內搭比堅尼。(IG@chongtingyanelkie)

呢個側身無得輸。(IG@chongtingyanelkie)

靚女。(IG@chongtingyanelkie)

索!(IG@chongtingyanelkie)

莊定欣非常享受是次體驗,事後再在社交平台興奮寫道:「𝙀𝙆 @ 𝑺𝟐𝑶 , Summer vibes.Thanks for having me today」,及分享多張靚女相給粉絲,除了大騷性感玉背外,網民還笑指莊定欣好「股」惑,因為其中一張相,鏡頭從低至上的「邪惡視角」,令莊定欣的屁股若隱若現,縱使穿了打底褲,但看上去仍非常牙煙。此外,不少粉絲也大讚莊錠欣這日的演出和辣妹造型:「現場超美的」、「歐買尬,美到瘋掉」、「怎麼這麼好看辣」。

精緻五官。(IG@chongtingyanelkie)

靚人靚景。(IG@chongtingyanelkie)

長腿。(IG@chongtingyanelkie)

危險呀。(IG@chongtingyanelkie)