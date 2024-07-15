香港小姐2024｜一文睇晒15位入圍佳麗　14號同𡃁模撞名識6國語言

《2024年香港小姐競選》入圍佳麗今日（15/07）會晤新聞界。可能由於有多位佳麗退選的關係，對比起往年有17位，今屆則只剩下15位佳麗入圍。2024年這一屆佳麗質素較往年平均，普通身高都在165cm以上，14號的楊梓瑤更達178cm高。佳麗們的學歷也相當高，大部分均持有碩士學位兼任職專業人士，當中亦只有較年輕，僅18歲的陳紫佟為中學畢業。



《2024年香港小姐競選》1號，陳紫佟（Jessie）。（截圖）

《2024年香港小姐競選》2號，倪樂琳（Ellyn）。（截圖）

《2024年香港小姐競選》3號，王汛文（Candice）。（截圖）

《2024年香港小姐競選》3號，海外佳麗王汛文來自加拿大，樣子甜美。

《2024年香港小姐競選》4號，謝淑怡（Zoie）。（截圖）

《2024年香港小姐競選》4號，謝淑怡（Zoie）係一位鋼琴家。

《2024年香港小姐競選》5號，莊曉婷（Kimmy）。（截圖）

《2024年香港小姐競選》6號，李曼思（Adria）。（截圖）

《2024年香港小姐競選》7號，秦冀雯（Yvonne）。（截圖）

《2024年香港小姐競選》7號，秦冀雯（Yvonne）識得講日本，同埋好鍾意唱歌。

《2024年香港小姐競選》8號，盧凱怡（Kerry）。（截圖）

《2024年香港小姐競選》8號，盧凱怡（Kerry）係國標舞世界排名前3名嘅選手。

《2024年香港小姐競選》9號，陳甜甜（Rose）。（截圖）

《2024年香港小姐競選》10號，吳芷靖（Clary）。（截圖）

《2024年香港小姐競選》11號，梁嘉瑩（Emily）。（截圖）

《2024年香港小姐競選》11號，海外佳麗梁嘉莹來自加拿大，擁有古胴色皮膚。

《2024年香港小姐競選》12號，鍾翠詩（Tracy）。（截圖）

《2024年香港小姐競選》12號，鍾翠詩曾於「溫哥華華裔小姐」獲得亞軍和最上鏡小姐。

《2024年香港小姐競選》13號，程姜月（Dolores）。（截圖）

《2024年香港小姐競選》14號，楊梓瑤（Amina）。（截圖）

《2024年香港小姐競選》14號，來自荷蘭嘅海外佳麗楊梓瑤能操6種語言，值得一提的是，14號楊梓瑤（Amina）與「元祖𡃁模」楊焉/楊梓瑤（Carol）撞名。

「元祖𡃁模」楊焉/楊梓瑤（Carol）。（網上圖片）