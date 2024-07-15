「光明卡」29年前神預言特朗普遇刺　曾測中911新冠疫情準到心寒

美國前總統特朗普（Donald Trump）在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）參加競選集會時，遭到不明槍手襲擊，特朗普右耳和右臉血跡斑斑，隨後被送往醫院。雖然特朗普確認已生命危險，但事件震驚全球，同時陰謀論四起。有網民翻出1995年推出的卓遊卡牌遊戲「光明卡」裡面部分內容，竟然預言了特朗普會被刺殺！

美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席拉票活動時，現場傳出多響槍聲，他右邊臉部受傷，隨即由特勤人員及警員護送離場。（Reuters）

於1995年推出的卓遊卡牌遊戲「光明卡」裡面部分內容，竟然跟多年來發生的世界大事有著驚人的吻合，包括911事件、南亞海嘯、日本311地震，甚至新冠肺炎疫情都預測得非常準確，令不少網民及陰謀論者都猜測，究竟是有人在背後精心策劃的劇本還是預言應驗。

「光明卡」是80年代的卡牌遊戲。（網上圖片）

由陸永及鄭子誠主持的TVB節目《邊度都有陰謀》，曾誠邀請了陰謀論研究者Adam講述「光明卡」。節目中提到在80年代的卡牌遊戲「光明卡」，經過改良後在1995年推出全新版本，發現當中的卡牌竟然神預測多宗世界大事。有玩過卡牌遊戲的陸永表示，「光明卡」初推出時因為畫質不好，卡牌描述跟現實有關但又沒有直接關係的東西，沒有受玩家追捧。直至「光明卡」神預測911事件，才引起極大迴響。

「光明卡」當中預言了特朗普的崛起，卡上面雖然沒有指明年份，但上面寫著「Enough is enough」，卡中的男人樣貌跟特朗普一樣，卡牌竟預言特朗普或會被刺殺，而事件遇刺事件剛剛應驗，準到令人感到心寒。除了神預言特朗普遇刺之外，還預言了多宗世界大事。

卡牌中的男人樣貌跟特朗普一樣。（網上圖片）

911襲擊事件（2001）

當中喚醒世界關注的卡牌「Terrorist Nuke」和「Pentagon」上的圖案，竟然跟2001年911事件所發生時的真實照片相似度達99%。卡牌映射雙子塔被襲擊，大廈的中間部分被炸開了，而五角大樓亦跟現實一樣，只有中間部分有濃煙及火災，大樓的周邊沒有被波及。而襲擊雙子塔的卡牌亦滿佈陰謀論，至今仍然有不少人相信襲擊是有核武造成，而卡排有寫上「Nuke」（核武）的字眼。

「Terrorist Nuke」卡牌預言雙子塔被襲擊。（網上圖片）

「Pentagon」卡牌跟現實一樣，中間部分有濃煙及火災，大樓的周邊沒有被波及。（網上魚片）

南亞海嘯（2004）及福島核電廠事故（2011）

除了預測到911襲擊事件，「光明卡」同樣測中自然災害。在「Tidal Wave」卡牌中，海嘯正推向一個跟印尼國家紀念塔極為相似的標誌，讓人聯想到發生在2004年的印尼南亞海嘯。還有「Nuclear Accident」的卡牌，有兩座似是福島核電廠的建築物，而建築物上的裂痕形狀跟日本櫻花近乎一樣，疑似暗示核事故發生在日本。

疫症大流行（2019）

「光明卡」預言的還有貼近現時在全球大爆發的疫情，一張名為「Epidemic」（疫情）的卡牌中，畫上口罩、手套、消毒藥水、疫苗、包裹著的屍體，還有「Quarantine」（隔離）的字眼。跟寫上疫情及病毒，能夠毀任何地，跟新冠肺炎全球爆發近乎完全吻合。

卡牌中，畫上口罩、手套、消毒藥水、疫苗、包裹著的屍體，還有「Quarantine」（隔離）的字眼。（網上圖片）

人口減少

除了以上預言都非常準確，有一張名為「GOAL Population Reduction」（目標 人口減少）的卡牌上，城市一片寂靜，背後被骷髏頭形狀的濃煙包圍著，看上來非常恐怖。文字解說提到未來人口將會銳減至5億，但最恐怖的就是發生年份是1995年的30年後，即是2025年，情況令人相當擔心。有網民表示新冠疫情已令全球多國有大量民眾因病死亡，加上全球暖化、戰爭及多種危機，已經半預言了人口減少這件事。