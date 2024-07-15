無綫新晉女一小紅書分享美食片　網民8字留言令人尷尬到爆

現年42歲的陳自瑤（Yoyo）近年事業上迎來第二春，主演無綫劇《婚後事》播出期間掀起熱話，其演技同時獲得讚賞，令首次擔任女一的她，在中、港兩地人氣急升，工作一個接工作忙得不可開交。

陳自瑤憑劇集《婚後事》人氣急升。（《婚後事》劇照）

陳自瑤在《婚後事》瞓身演出，演技獲讚。（IG@chenchiyiu）

除了演戲外，陳自瑤在帶貨方面也有一手，試過創紀錄12小時勁吸逾8,300萬港元營業額，被封「帶貨女王」稱號。現時再加上有人氣助攻，陳自瑤當然加多幾錢肉緊，故最近她也花不少心血，積極經營內地社交平台及直播帶貨事業，希望籍此增強吸金力及內地的知名度。

陳自瑤近年事業上迎來第二春。（IG@chenchiyiu）

陳自瑤着空姐LOOK帶貨創紀錄12小時勁吸逾8,300萬港元營業額。（IG@chenchiyiu）

陳自瑤現時正忙於在佛山拍攝新劇《刑偵12》，雖然日前難得放假，但她並沒有浪費，出動拍攝美食片，帶網民到當地出名食街尋找順德地道美食，她寫道：「久仰順德美食大名已久！最近在佛山拍攝《刑偵12》，趁休假，特地“尋味順德”，嚐嚐順德雙皮奶、魚皮、龍眼炸豬肉、金絲牛肉餅、葛根水等等。一路上還遇到不少朋友，好開心在螢幕外見到大家。」

陳自瑤帶網民尋找順德地道美食。（小紅書）

邊行邊食。（小紅書）

食得好滋味。（小紅書）

片中，陳自瑤穿上一條格仔工人褲，內搭白色tee恤，充滿少女味，期間被不少當地市民認出索合照，陳自瑤都有求必應，又同食店老闆互動，非常友善。不過在留言區卻上演尷尬一幕，有網民疑一直以為陳自瑤是KOL或直播主，先大讚對方「好靚女啊」，但及後留言卻令人無言：「完全可以做明星了」。其他網民即代回答：「人哋就係明星」、「人哋已經係優秀的明星演員了！ ！ ！ ！」、「人哋係TVB最佳女配角喇」、「TVB的啊」、「王浩信老婆」，看來陳自瑤要再加倍努力，才能讓內地觀眾和網民把她牢牢記住。

陳自瑤拍片期間被不少當地市民認出，並索合照。（小紅書）

陳自瑤有求必應，非常友善。（小紅書）

留言區上發生尷尬一幕。（小紅書）