東張西望｜苦主櫃員機入錢3萬變3千？　李旻芳實測收據的確有出入

TVB節目《東張西望》昨日（14日）播出陳女士稱「被銀行呃咗$27,000」的報道，陳女士透過女兒把3萬元存入銀行的信用卡戶口，但交易紀錄卻只得3千元。

《東張西望》播出陳女士稱「被銀行呃咗$27,000」的報道。(節目截圖)

女士透過女兒把3萬元存入銀行的信用卡戶口，但交易紀錄卻只得3千元。(節目截圖)

陳女士表示早前叫女兒把3萬元（60張500元紙幣）存入戶口，女兒陳小姐存好後就在存款機附近的巴士站把存錢收據傳了給陳女士，陳女士立即在網上銀行查收該筆款項，一檢查才見到只有3千元存進戶口。陳女士表示女兒是晚上11時46分把收據傳給她：「我就即時睇到銀行個app，佢顯示畀我係11點29分入咗3千蚊，所以我覺得好奇怪。」

陳女士表示早前叫女兒把3萬元（60張500元紙幣）存入戶口。(節目截圖)

陳女士立即在網上銀行查收該筆款項，一檢查才見到只有3千元存進戶口。(節目截圖)

陳女士翌日立即聯絡銀行，銀行調查後表示存入的款項的確是3千元，而翻查過閉路電視後亦見存入的錢並不是陳女士所說的3萬元，銀行職員向陳女士要求提供正本收據。陳女士向女兒取回收據，但女兒就一直找藉口，拿不出收據。其後女兒就表示是自己一直都沒有保留收據的習慣，最後才坦白已經扔掉收據：「因為我冇keep單習慣，所以沙田站已經掉咗。」

陳女士翌日立即聯絡銀行，銀行調查後表示存入的款項的確是3千元。(節目截圖)

陳女士翌日立即聯絡銀行，銀行調查後表示存入的款項的確是3千元。(節目截圖)

女兒就表示是自己一直都沒有保留收據的習慣，最後才坦白已經扔掉收據。(節目截圖)

於是陳女士向銀行要求翻查閉路電視，銀行職員就指她沒有這個權力去查看閉路電視，要警方才有權力。於是陳女士就報警處理，警方則向陳女士表示因為不是刑事案件，所以警方亦沒有權力去翻查閉路電視：「警員同我講，因為唔涉及刑事，唔可以睇CCTV，我真係覺得好冇保障囉。」

陳女士向銀行要求翻查閉路電視，銀行職員就指她沒有這個權力去查看閉路電視。(節目截圖)

警方則向陳女士表示因為不是刑事案件，所以警方亦沒有權力去翻查閉路電視。(節目截圖)

女兒表示不解：「以為銀行見到收據就得，點解你仲要咁執着正本？」更說到自己沒能力去偽造收據。陳女士被問到有沒有懷疑過女兒，她則表示：「我諗佢而家見到事態咁嚴重，唔會同我講大話，係咪？」

女兒表示不解為什麼一定要收據正本。(節目截圖)

陳女士被問到有沒有懷疑過女兒。(節目截圖)

《東張西望》主持李旻芳就實測到底櫃員機會否「食錢」，她把60張500元紙幣經同一部櫃員機存入銀行戶口，經過多番嘗試後，成功存入28張500元紙幣，一共是$29,000。但李旻芳就發現收據上出現「問題」，最後她拿出自己的收據與女兒傳給陳女士的收據相比之下，發現排版有出入。

《東張西望》主持李旻芳就實測到底櫃員機會否「食錢」。(節目截圖)

李旻芳就發現收據上出現「問題」，最後她拿出自己的收據與女兒傳給陳女士的收據相比之下，發現排版有出入。(節目截圖)

陳女士所收到的收據尾數部分並未有如自己那張對齊：「陳小姐WhatsApp媽咪呢張，3萬蚊個0字明顯凸咗出嚟，如果同上面英文字母對齊，金額咪變返3千蚊？」李旻芳偵探上身，發現到這些問題。節目組去信銀行，銀行回覆指「從相關的櫃員機交易紀錄、對賬紀錄及閉路電視片段均無發現任何存款入帳金額不吻合情況，懷疑有虛假文書之可能性，故已報警備案。」

陳女士所收到的收據尾數部分並未有如自己那張對齊。(節目截圖)