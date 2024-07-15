陳柏宇同囡囡Abigail父女檔出席活動　化身小粉絲為爸爸打氣

昨日（14日）杏花村一個商場邀請到藝人陳柏宇（Jason）及其女兒Abigail（Abi）齊齊出席活動揭幕禮，經常於社交媒體分享一家四口互動的Jason難得攜同愛女現身，Jason笑指：「Abi聽到有彈床玩就即刻話要跟埋過嚟！杏花新城好方便，今個夏天有彈床玩，仲有本地設計師創作嘅得意角色影相打卡，玩到攰又肚餓就即刻可以搵餐廳坐低食嘢！嚟緊放暑假都計劃咗一家人去唔同地方遊玩兼做運動，呢度有齊唔同嘅運動品牌，可以一次過買齊運動裝備，啱晒我同太太湊住兩個小朋友唔駛周圍走！」

藝人陳柏宇（Jason）及其女兒Abigail（Abi）齊齊出席活動揭幕禮。

其後Jason即刻瞓身落場同囡囡一齊與粉絲Battle，挑戰難度升級版的「123紅綠燈」及「彈床糖黐豆」，囡囡全程投入，Jason亦全程護航，場面緊張刺激又溫馨！

Jason即刻瞓身落場同囡囡一齊與粉絲Battle。

囡囡全程投入，Jason亦全程護航，場面緊張刺激又溫馨！

難得一眾粉絲專程到場支持，Jason玩完遊戲更即場獻唱《有天》，掀起全場高潮！囡囡Abi更化身小粉絲為爸爸打氣，被問到會否教女兒們唱歌，Jason回應：「作為家長，希望提供機會畀小朋友自己多探索！家姐（Abigail）比較活潑好動，特別鍾意做運動、游水、曬太陽。今個暑假就啱晒佢啦，一家人可以一齊睇國際體育賽事。大家都要多多支持睇直播，為一眾運動員打氣！」Jason之後為參加遊戲的粉絲送上特備禮物，並與現場觀眾影大合照。