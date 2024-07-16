反黑英雄第17集劇透｜倪嘉雯被記者圍堵　張馳豪想救又怕受影響

《反黑英雄》第16集回顧：

顏仟汶被林俊其迫她5天內交回款項，她發現曾文心戶口的存款額達35萬元，懷疑曾文心虧空店舖的錢，曾文心及時來到阻止她取去戶口的錢，二人在街上吵了起來。林景程患病令他反思良多，找回做警察的初心與拼勁，林景程透過線人收到袁偉豪的線報，稱有悍匪潛伏店舖。林景程未等陳山聰前來支援便行動，在追出去的同時，未有看清楚眼前的人是誰就舉槍，最終闖了禍。張振朗帶丘梓謙等人去吃飯，期間曾文心帶著林俊其一起來，丘梓謙看到曾文心被欺負就一盤熱湯往林俊其身上潑去。林俊其跑出門口，實際是跑到自己的地方，等他的人馬出來，把丘梓謙等人打了一身。林偉對張馳豪直言心中已有女婿人選，開腔叫張馳豪應與倪嘉雯分手，張馳豪陷兩難。傅嘉莉指找到工作，張頴康反提議她到父親的茶餐廳打工，傅嘉莉看到店內的「毛病」，知道父親請「黑工」，傅嘉莉立即叫父親顧慮張頴康的工作，最後不歡而散。張振朗安排曾文心與丘梓謙等製作飯盒，曾文心與丘梓謙的愛情慢慢滋長，張振朗帶他們往地盤外售賣飯盒，在曾文心的努力下飯盒很快便賣光。在收拾期間，林俊其帶人到場搗亂並打傷曾文心與丘梓謙等人。

顏仟汶懷疑曾文心虧空店舖的錢。(影片截圖)

林景程未等陳山聰前來支援便行動，在追出去的同時，未有看清楚眼前的人是誰就舉槍，最終闖了禍。(影片截圖)

丘梓謙看到曾文心被欺負就一盤熱湯往林俊其身上潑去。(影片截圖)

林偉開腔叫張馳豪應與倪嘉雯分手。(影片截圖)

張振朗安排曾文心與丘梓謙等製作飯盒。(影片截圖)

在收拾期間，林俊其帶人到場搗亂並打傷曾文心與丘梓謙等人。(影片截圖)

《反黑英雄》第17集劇透：

傅嘉莉為了幫補家計到髮型屋工作，在晚上收拾東西關門時，發現客人林太病發倒卧在地上，她馬上送林太到醫院，救了林太一命。

傅嘉莉為了幫補家計到髮型屋工作。(影片截圖)

傅嘉莉發現客人林太病發倒卧在地上，她馬上送林太到醫院。(影片截圖)

電視台發現了倪嘉雯的身份，指因為她的父親是黑社會中人林偉，對其形象不好，於是暫停她的主持工作。倪嘉雯離開時被記者包圍糾纏，張馳豪本想上前保護她，但最後卻怕關係曝露影響工作前途，最終沒有上前，倪嘉雯在對面看到他不肯站出來，於是二人陷入冷戰。

電視台發現了倪嘉雯的身份，指因為她的父親是黑社會中人林偉。(影片截圖)

倪嘉雯離開時被記者包圍糾纏，張馳豪本想上前保護她，但最後卻怕關係曝露影響工作前途。(影片截圖)

曾文心為逃避林俊其的壓迫打算到韓國開展新生活，丘梓謙挽留不成，決定教訓林俊其一頓。丘梓謙向曾文心表示不用離開香港，因為已經教訓了他。但隔天卻傳來林俊其死訊，丘梓謙更被視為謀殺林俊其的頭號疑犯，被警方通緝。

曾文心為逃避林俊其的壓迫打算到韓國開展新生活，丘梓謙挽留不成。(影片截圖)

丘梓謙向曾文心表示不用離開香港，因為已經教訓了他。(影片截圖)

隔天卻傳來林俊其死訊。(影片截圖)

陳山聰得知林俊其曾被丘梓謙襲擊至倒下，但林俊其是死在店鋪內，他知道丘梓謙嫌疑雖大，但都相信他不是兇手。於是著林景程約張振朗，張振朗約他們在鄭啟泰墓前，陳山聰知道張振朗想他們放過丘梓謙一馬，但張振朗包庇丘梓謙，陳山聰卻執意要拘捕丘梓謙歸案。

於是著林景程約張振朗，張振朗約他們在鄭啟泰墓前，陳山聰知道張振朗想他們放過丘梓謙一馬。(影片截圖)

張振朗包庇丘梓謙。(影片截圖)

《反黑英雄》故事大綱：

TVB新劇《反黑英雄》由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演，劇情由2019年發生的一單槍擊案展開，講述西九龍警區機動部隊（PTU）警長樹哥（鄭啟泰飾）帶領下屬阿軒（陳山聰飾）、阿賢（張振朗飾）和阿燦（林景程飾）巡邏期間遇上珠寶劫案，冷血悍匪搶去林景程槍，當場擊斃鄭啟泰！四人命運就此被改寫...五年後，林景程被調至雜項調查隊，失去往日的鬥心，張振朗退出警隊，加入黑幫，只剩陳山聰仍堅持當一名稱職的員警。卻不料當陳山聰協助反黑組督察彭穎琪（朱晨麗飾）抓捕毒梟時，竟再遇五年前珠寶劫案的悍匪之一陳祖耀（袁偉豪飾）！面對各方惡勢力崛起，西九反黑組和機動部隊又如何與惡勢力對抗，維護社會安寧及正義呢？

