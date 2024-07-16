方力申睇溫布頓與湯告魯斯超老友？　大讚巨星冇架子：永世難忘

現年44歲的方力申由游泳運動員轉型為歌影視三棲藝人，踏入娛樂圈後都仍然非常關注體壇，近年更開設游泳學校親自授徒。近日因泳總事件廣受關注，雖然9歲天才小泳手獲准以個人身份參加錦標賽，但方力申仍然狂轟泳總制度。日前方力申抽空到倫敦欣賞溫布頓網球錦標賽男單決賽，更在場內偶遇國際巨星湯告魯斯（Tom Cruise），兩人竟然甚有交情！

方力申近日因泳總事件廣受關注。（資料圖片）

方力申踏入娛樂圈後都仍然非常關注體壇，近年更開設游泳學校親自授徒。（資料圖片）

方力申在Instagram分享到倫敦欣賞溫布頓網球錦標賽男單決賽的照片，並表示：「男單決賽，聽講最平一萬蚊美金一張飛，有冇人要……我張飛梗係唔賣啦，男單決賽咁好睇！」另外，方力申又穿上粉紅色西裝褸襯白色西褲入場，並透露有不少外國人都大讚其造型。

方力申赴倫敦欣賞溫布頓男單決賽。（IG圖片）

原來小方同湯告魯斯有交情？（IG圖片）

好好傾！（IG圖片）

值得紀念！（IG圖片）

方力申在場內更偶遇國際巨星湯告魯斯，片中可見方力手輕拍湯告魯斯手臂，並說︰「Thank you so much，love you so much。（好多謝你，好愛你。）」之後湯告魯斯竟然連環搥打方力申腹部，兩人似乎私交甚篤，湯告魯斯更在方力申的場刊上簽名，上款寫上Lik Sun Fong，方力申表示︰「佢守諾言，簽名仲寫Lik Sun Fong……我哋傾咗幾次偈，佢好好人，我遲啲再分享呢個故事！」

下午方力申在IG透露當日巧遇湯告魯斯的經過：「錦上添花的是我們遇到湯告魯斯，我跟他一共對話三次，第一次是自我介紹我也是演員😜，他說他為了拍戲，訓練弄傷右手，不能握手只能fist pump🤜🤛，十分有禮貌。第二次是合影，因為他是勞力士邀請的客人，所以我們有幸能與他單獨合影🤩，我跟他說他的敬業精神是我們所有演員的榜樣，他還替我打氣（打肚）叫我加油😬，對在場人士合影，他都有求必應，來者不拒，十分親切。最後一次是要準備出發看女單決賽，我忍不住再走去他身邊，（差點被保安推走😅）我說「甜生先生」是其中一部我All time最喜歡的電影，我還買了這個戲他的親筆簽名照片，然後他由心的感謝支持🥹而且他叫我不用買他的簽名，他送我一個🥰。決賽後我們在茶聚上又見面了，我…. 我再冒險上去，我給他看我收藏的那張簽名照片，之後工作人員拿出他簽上我的全名 Lik Sun Fong的場刊😱。名星啊名星，其實名星真的很容易帶給粉絲歡樂，讓我們永世難忘，你做十分，我們回報一百分，『力申方』無憾了。感謝加持，期待明天的會面，可以做到『正向互動溝通，共同為推動香港游泳事業的發展而努力。』加油👏」

除了偶遇湯告魯斯，方力申還跟周杰倫合照。（IG圖片）

今次與方力申同行的友人亦非常猛料，包括有東亞銀行後人李家彤（Antonia）。（IG圖片）

除了偶遇湯告魯斯，方力申還跟周杰倫合照。今次與方力申同行的友人亦非常猛料，包括有東亞銀行後人李家彤（Antonia）。2022年李家彤進行了45公里環島游，籌募善款支持低收入人士，為他們提供免費習泳活動。