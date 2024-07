方力申睇溫布頓與湯告魯斯超老友？　大讚巨星冇架子：永世難忘

現年44歲的方力申由游泳運動員轉型為歌影視三棲藝人,踏入娛樂圈後都仍然非常關注體壇,近年更開設游泳學校親自授徒。近日因泳總事件廣受關注,雖然9歲天才小泳手獲准以個人身份參加錦標賽,但方力申仍然狂轟泳總制度。日前方力申抽空到倫敦欣賞溫布頓網球錦標賽男單決賽,更在場內偶遇國際巨星湯告魯斯(Tom Cruise),兩人竟然甚有交情!

方力申在Instagram分享到倫敦欣賞溫布頓網球錦標賽男單決賽的照片,並表示:「男單決賽,聽講最平一萬蚊美金一張飛,有冇人要……我張飛梗係唔賣啦,男單決賽咁好睇!」另外,方力申又穿上粉紅色西裝褸襯白色西褲入場,並透露有不少外國人都大讚其造型。

方力申在場內更偶遇國際巨星湯告魯斯,片中可見方力手輕拍湯告魯斯手臂,並說︰「Thank you so much,love you so much。(好多謝你,好愛你。)」之後湯告魯斯竟然連環搥打方力申腹部,兩人似乎私交甚篤,湯告魯斯更在方力申的場刊上簽名,上款寫上Lik Sun Fong,方力申表示︰「佢守諾言,簽名仲寫Lik Sun Fong……我哋傾咗幾次偈,佢好好人,我遲啲再分享呢個故事!」

下午方力申在IG透露當日巧遇湯告魯斯的經過:「錦上添花的是我們遇到湯告魯斯,我跟他一共對話三次,第一次是自我介紹我也是演員😜,他說他為了拍戲,訓練弄傷右手,不能握手只能fist pump🤜🤛,十分有禮貌。第二次是合影,因為他是勞力士邀請的客人,所以我們有幸能與他單獨合影🤩,我跟他說他的敬業精神是我們所有演員的榜樣,他還替我打氣(打肚)叫我加油😬,對在場人士合影,他都有求必應,來者不拒,十分親切。最後一次是要準備出發看女單決賽,我忍不住再走去他身邊,(差點被保安推走😅)我說「甜生先生」是其中一部我All time最喜歡的電影,我還買了這個戲他的親筆簽名照片,然後他由心的感謝支持🥹而且他叫我不用買他的簽名,他送我一個🥰。決賽後我們在茶聚上又見面了,我…. 我再冒險上去,我給他看我收藏的那張簽名照片,之後工作人員拿出他簽上我的全名 Lik Sun Fong的場刊😱。名星啊名星,其實名星真的很容易帶給粉絲歡樂,讓我們永世難忘,你做十分,我們回報一百分,『力申方』無憾了。感謝加持,期待明天的會面,可以做到『正向互動溝通,共同為推動香港游泳事業的發展而努力。』加油👏」

除了偶遇湯告魯斯,方力申還跟周杰倫合照。(IG圖片)

今次與方力申同行的友人亦非常猛料,包括有東亞銀行後人李家彤(Antonia)。(IG圖片)

