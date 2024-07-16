炎明熹貼四眼學生相為DSE考生打氣送祝福：只是人生其中一個階段

應屆中學文憑試（DSE）明天（17/7）放榜，相信一班同學仔心情難免都會緊張、焦慮和不安。去年仍是考生之一的聲夢小天后炎明熹（Gigi），雖然近日傳陷入與無綫的續約風波，但亦不忘以過來人身份為粉絲及考生打氣。

炎明熹近排傳陷入與無綫的續約風波。（IG@yiminghay）

炎明熹向來都沒有偶像包袱。（IG@yiminghay）

早前完成人生首個個唱。（IG@yiminghay）

炎明熹今日在社交平台連出兩個限時動態，她貼上其四眼學生照，先認真鼓勵考生：「各位應屆考生們，無論結果如何這都只是人生的其中一個階段，未來的路如何（.........） 這是你們創出的一片天！往後的日子慢慢填補這個空隙吧！祝福大家！大家一齊加油，不要緊張，放輕鬆，我會陪著大家的」；隨後炎明熹再幽默寫道：「我𥄫實你哋呀！」

炎明熹為應屆DSE考生打氣。（IG@yiminghay）

不忘搞笑。（IG@yiminghay）

現年19歲的炎明熹當年以《聲夢傳奇》3料冠軍頭銜強勢入行，隨即獲無綫傾力打造，短短入行幾年已成為樂壇小天后，無論在香港，還是內地都有一定知名度。而在追夢的同時，炎明熹亦沒有放棄學業，一直努力兩邊兼顧，並如願以償，去年透過《學校推薦直接取錄計劃》獲香港理工大學取錄，修讀科目為Scheme in Fashion；又在《2023香港傑出少年選舉頒獎典禮》中獲得「傑出少年」獎，絕對是年輕人的榜樣。

炎明熹（Gigi）以大熱姿態成三料冠軍。（資料圖片）

炎明熹去年透過《學校推薦直接取錄計劃》獲香港理工大學取錄，修讀科目為Scheme in Fashion。（IG@yiminghay）