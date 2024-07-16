69歲林青霞自爆上月家中出意外跌裂肋骨　忍痛負傷上台演講極敬業

現年69歲「大美人」林青霞多年來風采依然，淡出幕前後轉型做作家，以才女形象示人。上月她更受邀到清大演講。她近日發文自爆當日肋骨受傷，須負傷忍痛上台。

林青霞與湯唯在台上表現親切。（梁碧玲 攝）

林青霞撰文憶述，20年來她都是清晨6點才上床，但因要到清華大學畢業典禮演講，兩個月前已下猛藥調時間早睡早起。惟來台後因過於緊張，前後吞了2顆安眠藥後才昏睡，但睡夢中竟因轉身而跌落床，肋骨撞到石板，「等我再有感覺一個大轉身，『啪！』的一聲巨響，那是我肋骨撞到石板的聲音，心想這下不妙，肋骨會不會斷？我再也睡不著了，左胸疼痛，平常很能忍痛」。

林青霞去年獲金馬獎頒發終身成就獎。（電視截圖）

因不想為別人造成麻煩，林青霞如常完成工作，之後因肋骨發出「咯噔」聲響，才決定就醫。林青霞之後經司機介紹一間私密診所，放射師是一名老伯，首次診斷後指她「骨頭沒有裂，沒有瘀血」。過程中林青霞一直戴著帽子和口罩，臨走時取下口罩，請放射師一同合照。放射師突然自爆身份說：「其實我是周杰倫的舅舅。」林青霞模仿其樣子和口氣回答：「其實我是林青霞」，場面有趣。

華人影星林青霞上月出席清華大學畢業典禮，勉勵畢業生先讓自己快樂，再把快樂帶給別人。（聯合報授權使用／記者巫鴻瑋攝）

林青霞文中稱，回到香港後，有人向周杰倫確認該老伯確實是其舅舅「周杰倫很快回覆了，確實是他舅舅」。而林青霞亦在香港醫院二度檢查，診斷指她裂了兩根肋骨，左胸第四條和第五條，約需兩個月時間癒合。