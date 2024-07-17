繆非臨16歲學霸女兒入讀哈佛暑期學校　大呻宿舍冇冷氣似監獄

1996年亞姐亞軍繆非臨在2007年與圈外老公結婚後，同年11月誕下女兒Tiffany（趙元源），一家三口定居上海，雖然她已淡出幕前多年，但仍不時在社交平台分享近況。近日繆非臨與女兒飛到美國，原來Tiffany成功申請了哈佛大學的暑期學校，而繆非臨就陪囡囡入學。繆非臨在校園內影了不少打卡照，保養得宜的她依然好Fit，同囡囡合照似姊妹多過母女，網民紛紛留言激讚凍齡有術！

繆非臨是1996年亞姐亞軍。（影片截圖）

萬綺雯同繆非臨在上海相聚。（微博@繆非臨Fifi）

繆非臨同囡囡Tiffany。（微博@繆非臨Fifi）

陪囡囡入學。（影片截圖）

打卡。（微博@繆非臨Fifi）

依然好Fit。（微博@繆非臨Fifi）

似姊妹！（微博@繆非臨Fifi）

而Tiffany亦有拍片分享入學過程，她大呻要拖住三大件行李行20分鐘才到達宿舍，而宿舍佈置比較簡單，房內只放置了一張單人床及一個木櫃，令Tiffany忍不住大呻：「這個宿舍怎麼長得像監獄？」而且沒有安裝空調，但整體衛生及環境都算不錯。之後Tiffany又曬出學生證，並到學校的禮品店、飯堂、圖書館等遊覽了一番，熟識一下校園環境。

Tiffany成功申請了哈佛大學的暑期學校。（微博@繆非臨Fifi）

拍片分享入學過程。（影片截圖）

大呻宿舍似監獄。（影片截圖）

大呻宿舍似監獄。（影片截圖）

學生證。（影片截圖）

讀哲學。（影片截圖）

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現年16歲的Tiffany遺傳了媽媽的美貌及高䠷身形，打扮充滿青春活力。而繆非臨亦悉心栽培女兒，Tiffany入讀上海一級國際學校，不但品學兼優，還多才多藝，熱愛音樂的她與朋友組成樂隊，古箏、芭蕾舞和運動亦樣樣皆能，曾參加全亞洲英國學校運動比賽，去年在世界學者盃（WSC）中獲得7金2銀的好成績！其實早在今年2月繆非臨就透露Tiffany報名參加哈佛大學學分制暑期學校，並順利獲得取錄，據知申請條件除了要語言成績達標之外，還要寫五篇文章，提交成績單，老師的推薦信等等。

亭亭玉立。（IG圖片）

沙灘。（IG圖片）

青春。（IG圖片）

熱愛音樂。（IG圖片）

組樂隊。（微博@繆非臨Fifi）

品學兼優。（影片截圖）

申請學分制暑期學校。（影片截圖）

要寫5篇文章。（影片截圖）