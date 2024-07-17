巴絲Let’s go歐｜「神童」細佬對想入娛樂圈　Marco︰勸你諗清楚

雖然Manson係智商141「數學神童」，但Marco話由細到大都無咩點被比較。（梁碧玲攝）

《巴絲Let’s go歐》今個星期有Marco（葉振弘）同弟弟葉振廷（Manson），兩兄弟同遊荷蘭。由於親戚們早年移居荷蘭，所以Marco同屋企人偶爾會去到當地探親，他說：「Just go，我係一個落決定永遠唔知死嘅人，唔會諗有咩問題、後果，衝咗先，反正nothing to lose。」

就係呢場賽車，成功引起兩兄弟好勝心。

出發前，Marco希望Manson可以好好享受今次旅程。「因為去歐洲拍嘢已經難得，其次係講我哋之間嘅默契，都係一個好好嘅體驗。」Manson早年由中二跳級入讀香港理工大學，並修讀投資科學及金融分析理學士，有「數學神童」之稱。問到對演藝圈有否感興趣，他說：「唔係無嘅，但無機會（笑）。」Marco聞言後即謂：「我會建議你諗清楚，因為唔係表面上睇落咁好玩，每一行都有每一行嘅辛苦，你要睇下係咪愛，或者得閒參與拍攝都得，唔一定要瞓身。」

Manson似乎對娛樂圈都感興趣。（梁碧玲攝）

兩兄弟與家人同住，但從未打算要「分居」，頂多都打算在同一屋苑另租一個單位，方便互相照應。兩兄弟平時在屋企最大喜好就係一齊打機，但甚少打到傷感情，Manson 認為是因為大家脾氣比較溫和，但只要涉及自己嘅逆鱗，連兄弟都無情講。「你唔好質疑我嘅睇法，我對自身睇法有十足信心，所以你唔好試圖改變。Marco逆鱗⋯⋯打輸機時唔好再激佢。」

Marco 話同Manson性格唔算好似，但因為日對夜對，所以都好了解對方。（梁碧玲攝）

受《無制限探險隊》影響，Manson原以為今次《巴絲Let’s go歐》都會勁chur，但好在最後整個旅程都十分舒適。「去日本、台灣都係日拍夜拍，今次係入夜就休息。之前聽過話Do姐拍旅遊節目，拍幾日就休息一日，我覺得想咁。其實有多足夠休息時間係好事，因為可以諗下啲item點拍。」

完成今次荷蘭之旅，Marco同Manson 都話就算再去旅行的話，都一定預埋屋企人，足見一家人感情十分要好，而最近一次嘅爭執，要數到年幾前。「我間房好似停屍間咁，冷氣長期16度，有次佢（Marco）收工返嚟，我唔知佢病咗，佢一開房門就『有無搞錯，開到咁凍』 ，一人兩句後啲火就上晒嚟，最後係阿爸阿媽分開我哋兩個。」

服裝：AAPE BY *A BATHING APE®️（Marco、Manson）