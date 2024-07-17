Day@COLLAR著裸色運動Bra騷舞技有料身材焫㷫網民　芯駖有微言？

女團COLLAR成員近排排住隊大解放，繼Ivy So（蘇雅琳）、Gao（沈貞巧）和Marf（邱彥筒）後，今次輪到Day（許軼），不過阿Day今次有別於其他隊友的陽光與海灘，而是到舞蹈室大騷「舞」功，雖然如此，但依然睇頭十足。

COLLAR成員Day（許軼）包包臉好可愛。（IG@6y_day）

雖然阿Day外型嬌小，但身材卻非常有料。（IG@6y_day）

身型比例非常好。（資料圖片）

COLLAR成員Day（許軼）曾到韓國做過半年練習生。（IG@6y_day）

眼鏡Look都好煞食。（IG@6y_day）

最近隊友芯駖（李芯駖）推出首支個人單曲《SPYLING》，作為隊友的阿Day當然要幫手宣傳一下，近日，她到舞蹈室翻跳對方的新歌，並拍片分享到社交平台，寫道：「Hot version」。

阿Day一身火辣造型，翻跳芯駖新歌。（IG@6y_day）

這個角度有點危險（IG@6y_day）

勁好身材。（IG@6y_day）

背面都好吸睛。（IG@6y_day）

不要阿Day外型嬌小，但身材卻非常有料，而她也沒有令大家失望，果然真的Hot住跳。影片中，Day上身只穿上一件nube色運動Bra，對著鏡頭扭動身體大騷舞技，跳得相當起勁，跌盪上圍加上纖細的螞蟻腰更是吸睛，性感模樣令不少粉絲流鼻血，連芯駖本尊也忍不住回覆說：「跳得咁好得唔得㗎？」

Day上身只穿上一件nube色運動Bra。（IG@6y_day）

非常認真。（IG@6y_day）

好跌蕩。（IG@6y_day）

粉絲話睇到流鼻血。（IG@6y_day）

而粉絲們更加是睇到㷫烚烚，紛紛留言：「你叫我點訓？過份！深夜時份竟然唔po食物，po啲咁索嘅片！」、「許軼！！！再一次向Night發動攻擊」、「Dayday ，你真係跳得好好睇」、「Such a hot Day !!!」、「不得鳥」、「許軼狀態太正啊！」。

有腹肌。（IG@6y_day）

好fit。（IG@6y_day）

性感撩人。（IG@6y_day）

芯駖忍不住留言。（IG@6y_day）