直播靈接觸｜更新人士遭怨靈纏身代報警申冤　簡信回揭獄中潛規矩

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英主持的TVB Plus（82台）靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，昨晚（16日）播出一集主題是「監獄靈異實錄」，請來「警界天師」簡信回師傅及更新人仕家榮現身說法。

（左起）黃耀英、家榮、簡信回師傅、梁思浩及Jojo。

（左起）黃耀英、家榮、簡信回師傅、梁思浩及Jojo。

「警界天師」簡信回師傅在節目中提到監獄惹鬼的原因，同所處環境有關係，他說︰「監獄一般都遠離市區人煙少，地方又唔會太光，而且重犯多，多冤魂纏身。」他提到一單真人真事，有更新人仕離開囚室後被鬼纏身，簡師傅講解原因說︰「一位更新人仕每日都被鬼騷擾，之後搵我幫手，發覺原來係同倉室友，想搵佢申冤，話自己唔係意外死，而係畀人係監倉打死。」簡師傅表示最後該名更新人仕為對方報警處理，事件新聞亦有報道，情節仿如拍戲。簡師傅提到獄中一些潛規矩，例如有囚犯死於監倉，懲教署職員會拿住死者的file，在倉內宣讀「你可以出冊喇」，希望死者得到解脫，不會留在監獄內。

昨晚（16日）主題是「監獄靈異事」。

每集都出現的紅衣女鬼，依然搶鏡。

今集嘉賓家榮為一名更新人仕，他親述當年的靈異經歷。他透露有趟身處單人倉，平時有聽電台鬼故習慣，事發當日如常戙高一隻腳聽節目，他說︰「聽聽下忽然戙高嗰隻腳畀人拉直，即刻醒一醒，以為錯覺。到第二晚又畀嘢掹，今次見到有黑影捉住我隻腳，跟住倉入面用嚟呼叫職員個鐘就響。職員嚟到仲問我咩事㩒鐘，我話無㩒過喎。」事後家榮得悉所住的倉剛有囚友離世，相信與此有關，事後申請轉倉。

梁思浩在節目中勉勵今日（17日）DSE放榜的莘莘學子。

簡信回師傅、家榮與黑白無常黃瀅仴、湯之欣跟觀眾網上互動。

此外，今晚加開一集的節目主題「轉運法」，嘉賓皓云師傅會話你知改名是否可以改運，又會逢賭必贏；性交轉運是否真有其事；原來種生基之外、還有種死基；原來每個人在靈界都有一間屋叫元辰宮，只要強化元辰宮就可以改變運數，原來要「裝修」元辰宮，竟然要犧牲屋企人？想知道更多玄學秘聞，留意今晚節目播出。

簡信回師傅、家榮與黑白無常黃瀅仴、湯之欣跟觀眾網上互動。