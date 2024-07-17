「純愛女王」有村架純推出新劇《海的開始》　一度升世界潮流首位

由《silent》班底誠意打造、「日劇王子」目黑蓮和「純愛女王」有村架純主演的新番富士月九劇《海的開始》開播後廣受好評，一度佔據X（前Twitter）世界潮流第一名，儼然成為本季最受歡迎的作品，風頭無兩！

「日劇王子」目黑蓮和「純愛女王」有村架純主演的新番富士月九劇《海的開始》開播後廣受好評。

夏季月九《海的開始》講述月岡夏（目黑蓮飾）和女友百瀨彌生（有村架純飾）計劃結婚之際，某天他卻收到大學友人的聯絡，得知前女友南雲水季（古川琴音飾）去世的消息。夏在葬禮上遇見了一名女孩，雖然二人未曾見面，卻感到無比熟悉，後來他從水季母親口中得知，「海」（泉谷星奈飾）竟是自己的女兒！海獨自來到夏的公寓，主動問夏甚麼時候開始當自己的爸爸，夏無法正面回答；另一邊廂，他也誠實告知女友，自己在不知情的情況下成為了爸爸，彌生無法掩飾內心的不安，也因而想到一段隱藏已久的傷痛，但她告訴夏，如果他要當父親的話，那麼自己也想成為母親，並希望夏能納入這個選項。

《海的開始》講述月岡夏（目黑蓮飾）和女友百瀨彌生（有村架純飾）計劃結婚之際，某天他卻收到大學友人的聯絡，得知前女友南雲水季（古川琴音飾）去世的消息。

累積播放量僅次《silent》

《海的開始》首播後，官方指定平台的觀看人數在短短兩日便突破了178萬次， 高速超越《silent》當時創下的161萬觀看紀錄！與電視劇相關的詞彙也在X中佔據熱度，尤其劇名「#海的開始」更位列世界趨勢第一名，社交平台上的好評亦鋪天蓋地：「我有預感這是一部神作」、「包括目黑蓮在內，所有演員都很棒」、「哭得很厲害」等，其中目黑蓮連場喊戲更獲觀眾大讚表現亮眼；然而該劇後勁凌厲，目前累積播放次數已經高達465萬，僅次於《silent》，看來只有目黑蓮才能超越目黑蓮！

目黑蓮連場喊戲獲觀眾大讚表現亮眼。

有村架純被親情線吸引

「純愛女王」有村架純時隔八年再度亮相月九，她直言被故事中的親情所吸引：「我大約一年前看到這個故事，從中看到人們為了過上順利的生活而壓抑自己的痛苦，我認為對一個人產生感情從來都不是一件容易的事，所以我想透過這部作品好好學習。」劇中既是新手爸爸、同時也是上班族的目黑蓮近日也在訪問分享了拍攝小插曲：「劇中出現的通勤場景是在早上擁擠的火車上拍攝的，我周圍的工作人員都很緊張，但乘客們好像都很忙，一直在低頭。」