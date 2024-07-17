文華偕粵劇新貴合演四大任白戲寶向梨園前輩致敬　梁非同視考牌作

由粵劇女文武生文華創辦之天馬菁莪粵劇團，成立至今已步向25周年，劇團計劃有一系列活動以誌團慶，其中包括團長文華特別向梨園前輩任劍輝、白雪仙及唐滌生致敬，選演四齣任白戲寶，邀請近年大受歡迎的新貴花旦梁非同合作，包括《紫釵記》、《再世紅梅記》、《帝女花》及《販馬記》等。於7月18及19日演出的《紫釵記》與《再世紅梅記》，戲迷反應熱烈，門票已告爆滿。另外，《帝女花》及《販馬記》則於9月28日及29日，四場導寶將於在高山劇場新翼演藝廳演出。

文華、梁非同將合作演出四場任白戲寶。

粵劇海報。

粵劇海報。

日前大會舉行記者會公布詳情，記者會上文華表示兩人早於8年前已結戲緣，近3年來合作很多，漸為觀眾喜歡，文華笑言自己大非同一些，對這個小妹妹印象很深，又勤力又靚女，唱做唸打都做得很好，更有一種令人憐愛的古典美，以及骨子裡的傲氣，戲迷亦很受落我們的合作，而且不經不覺亦合作很多齣戲，當中更包括她的創作戲，她大讚非同記性很好，甚少年青演員像非同表現淡定，眼見非同進步很快，最近非同獲香港藝術發展局頒發藝術新秀獎（戲曲）獎是實至名歸 。

文華、梁非同將合作演出四場任白戲寶。

梁非同近年與文華合作無間。

非同很多謝文華邀請參與劇團演出機會，今次演出一系列任白名劇，坦言是個很大的考試，任白的戲大家都耳熟能詳，她亦很喜歡任白的戲，所以今次與文華合作是很開心，加上文華很喜歡排戲，對演戲來說有足夠的排練是很重要，另外於排戲期間大家有很多交流，例時身段、或是人物情感的細節都互給予意見。

文華、梁非同將合作演出四場任白戲寶。

文華以任姐為學習對象

文華指她的劇團特色是『唔落幕』，利用中景或黒中幕作前台演出，而後面就換景 ，省去觀眾等待時間， 所以演員對於換完衫就要立即上台都表示有壓力，但非同對於『唔落幕』的安排不感壓力，反而覺得可令演出一氣苛成，節奏明快。

梁非同被文華讚她有古典味。

梁非同是近年粵劇新貴花旦。

至於選演任白名劇的原因，文華話她是坤生演員，自幼學習對象是任劍輝女士，一直覺得自己未有能力承演任白戲寶，有幸2015年有份參演龍劍笙《紫釵記》，近距離學習任藝笙姿的特色，促使她在2017年天馬主辦了紀念《帝女花》創演60周年演出，首度承演周世顯一角， 此次演出的成功令她敢於演出和製作一系列任白戲寶。 今次演出她更特別要感謝森哥（廖國森）參與團慶的任白戲寶系列演出。森哥曾參與雛鳳鳴劇團演出，隨靚次伯學習，並欣賞過梁醒波 (波叔)的演出，是任白經典作品的承傳人之一，能有森哥坐陣，大大增加團隊的信心，也是質量的保證。