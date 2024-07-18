《上流寄生族》曹汝貞　興奮憑不思議懸疑韓劇《塔羅牌》再踏康城

由《High Class》導演崔秉吉和《首爾怪談》編劇京民錫精心打造、奧斯卡最佳電影《上流寄生族》女星曹汝貞、朴河宣、高圭弼和人氣綜藝《單身即地獄2》Dex（金珍映）聯合主演，全新單元韓劇《塔羅牌》以塔羅詛咒為概念，組成七個驚悚懸疑的駭人故事。

韓劇《塔羅牌》由七個單元組成，主角不約而同收到一張神秘的塔羅牌後，竟相繼出現牌中預言的不思議事件。

韓劇《塔羅牌》以一集一故事的形式，講述主角不約而同收到一張神秘的塔羅牌後，竟相繼出現牌中預言的不思議事件，繼而陷入殘酷詛咒的。全劇分為七個單元，包括「一人保險箱」、「釣魚」、「聖誕老人來訪」、「請把它扔掉」、「回家」、「出租媽媽」及「夫妻經理人」，每集由一張具有象徵意義的塔羅牌，帶領觀眾進入離奇又詭秘的謎團，對塔羅感到興趣的觀眾定必倍感投入！

《塔羅牌》找來《上流寄生族》女星曹汝貞坐鎮。

《塔羅牌》除了找來曹汝貞和高圭弼等資深演員坐鎮，更特別邀請到憑知名戀綜《單身即地獄2》人氣急升、有著「軍隊臉蛋」之稱的肌肉型男Dex（金珍映）首登戲劇螢幕。近期於各大綜藝大放異彩的他初嘗演技挑戰，成為本劇其中一集「請把它扔掉」的主角「外賣王」，隨即激發網民熱討，製作組呼籲觀眾多多支持：「請期待Dex展示他的演員魅力，同時留意本劇所有演員帶來的衝擊火花！」

還有資深演員高圭弼。

憑知名戀綜《單身即地獄2》人氣急升的肌肉型男Dex（金珍映），首登戲劇螢幕，成為本劇其中一集「請把它扔掉」的主角「外賣王」。

早前《塔羅牌》入選今屆康城影展短篇競賽單元系列，今次更是韓國首次入圍該類別的作品，可見其獨特的內容及高質素的製作備受國際認可；影展上率先公開了由曹汝貞主演的「聖誕老人來訪」，播畢更獲全場觀眾報以熱烈掌聲，大讚故事刺激兼充滿韓國本土特色！時隔五年再次進軍康城的曹汝貞也坦言相當驚喜：「因為《塔羅牌》受邀參加康城影展，我感到非常自豪和高興！我們的劇集取得了很好的成果，也能夠藉此向世界推廣韓劇，我覺得非常幸福。」

《塔羅牌》入選今屆康城影展短篇競賽單元系列，影展上率先公開了由曹汝貞主演的「聖誕老人來訪」，她亦時隔五年再踏康城。（IG圖片）

《塔羅牌》製作公司還特意將其中三集製作成電影，於韓國及台灣等地上映，令觀眾搶先一睹《塔羅牌》的精彩情節！《塔羅牌》現已登陸「黃Viu煲劇平台」，逢星期一、二晚11時45分上架，香港觀眾可免費緊貼進度。