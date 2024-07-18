TVB力捧小生為打拳戲狂操朱古力肌　曾於30多度高溫街頭亡命喪跑

由陳山聰、張振朗、袁偉豪、張頴康、朱晨麗及姚子羚等主演的熱播警匪劇《反黑英雄》，劇情緊張刺激拳拳到肉，吸引不少觀眾追看；當中飾演「阿占」一角的「蔥頭」丘梓謙同樣受到網民關注。

「蔥頭」同山聰都真係搏晒老命係咁跑，而且兩位都跑得勁快。

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呢場墮樓戲都拍得好精彩。

《反》劇昨晚（17日）一集，揭出殺死番茄（林俊其飾）的真兇竟是膽小又怕事的「西敏寺」（顏仟汶飾），「西敏寺」更因而被社團小頭目Wifi哥（葉泓聲飾）威脅成為毒品拆家，更被嚇得六神無主，幸好獲醒目的女兒阿怡（曾文心飾）獻計及支持，二人成為最佳拍檔…另邊廂，被誤會是「殺茄真兇」的阿占（丘梓謙飾），昨晚先後逃避軒神（陳山聰飾）、黑幫及㯋琪（朱晨麗飾）黑白兩道追捕；逃亡期間，丘梓謙施展「極速傳說」，由街頭跑上天台、再由後巷跑至食店，再走入廚房後兼跑去另一條後巷，相當跑得。

呢場墮樓戲都拍得好精彩。

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丘梓謙昨晚不斷拳來腳往，最刺激是由於不斷轉換打鬥對手及場景，「蔥頭」為了反抗就地取材見嘢就擸，先後拿過花盆、煎Pan、火鍋、梳化、鐵櫃及大型垃圾袋作武器，目不暇給，最終阿占遭Madam穎琪制服並被帶返警署，並在賢哥（張振朗飾）幫忙下順利甩身。談到一連串動作場口，丘梓謙受訪時坦言拍了頗長時間：「我估大概都拍咗七至八日，又室內又室外咁，其實跑嗰度我好有經驗，因為之前拍《爆裂點》都係跑到氣絕咁滯，嗰時仲要夏天跑，成30幾度。」

呢幕打鬥戲拍咗成六個鐘左右，「蔥頭」當時雖然左手受咗傷，但依然九成半場口親身上陣，專業。

呢幕打鬥戲拍咗成六個鐘左右，「蔥頭」當時雖然左手受咗傷，但依然九成半場口親身上陣，專業。

呢幕打鬥戲拍咗成六個鐘左右，「蔥頭」當時雖然左手受咗傷，但依然九成半場口親身上陣，專業。

不斷跑。

面對連串考驗體力、反應及靈敏度的動作場口，丘梓謙坦言為了向多元演員目標進發及拍出好效果，近乎九成半場口是親身上陣：「火鍋店成場戲，又反枱又衝入廚房又打人又避人，我真係全部自己親身上陣咁滯，除咗一個鏡頭因為我對腳啲筋太硬，踢得唔夠高要搵替身補替。嗰場我由上晝六點打到中午十二點幾，但前一日因為我拍另一場打戲拗到隻左手，變相嗰日打都有少少辛苦，但武指同導演有就住我，不斷設計啲盡量畀我用右手嘅場口。其實拍到尾段我隻左手差唔多遞唔起，但我都頂埋佢，因為我想動作戲盡量自己做番。」

呢場VS朱朱都打得好兇狠。

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據知，丘梓謙稍後還有上擂台打拳戲份，本身有打拳及跳舞底的他，笑言打拳場口雖然比跑步更辛苦，但感覺很爽，他又謂沒有為打拳場口刻意操大隻全因佳導（鍾澍佳）覺得要符合角色：「開拍之前劇組有話想我練體能同敏捷度，但就唔使練好大隻，佳哥話唔需要，佢話太大隻唔似𡃁仔。」故丘梓謙到最後花了不少時間鍛鍊腹肌，結果成功操出六嚿朱古力、成績斐然。丘梓謙續指由於振朗有拍攝《拳王》經驗，除了有親授如何「打得靚啲同準確啲」的秘技外，還親手為他綁繃帶，十分暖心：「拳套入面嘅繃帶，兩場戲都係振朗幫我綁架，因為佢拍過好有經驗。」