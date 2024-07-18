內地金牌監製于正認證內娛三大美女　長相宜古宜今︰絕美的古典美

內地金牌監製于正一直活躍玩社交網站，近日就在微博為自家藝人白鹿的新劇《臨江仙》作宣傳，直言她是一位非常努力敬業的演員，同時還公開表明甚麼是「美」，直接指出白鹿、李一桐、李沁是他心目中最有古典美的三位女演員。

于正為白鹿劇集宣傳。（于正微博圖片）

一直獲力捧的白鹿，在綜藝節目《奔跑吧》有亮眼成績，可愛活潑形象早已深入民心。然而，由她主演的劇集《臨江仙》一直備受關注，近日官方更播放劇集MV，畫面內容非常精彩，白鹿在劇中造型唯美又有仙氣，令不少網民急不及待表示想看。

白鹿在《臨江仙》造型相當唯美。（于正微博圖片）

白鹿宜古宜今。（白鹿微博圖片）

而不講不知她為了該戲付出了不少，于正在微博貼文中表示：「白鹿就是好啊！40度的高溫，即使生病了，也不肯請假耽誤大家進度，在現場嘻嘻哈哈拍完，收了工一個人偷偷哭，即使再早出工，也要提早起來練台詞，把每一句都咀嚼透了再出工。」

李一桐長相甜美。（李一桐微博圖片﹑微博圖片）

有網民得知白鹿如此努力都非常敬佩，還留言因為看了《臨江仙》的MV才懂得她的美，相信該劇集會爆紅。而沒想到于正親自作回覆，還大談甚麼叫「美」，他表示：「首先美人在骨不再皮，美的是性格和魅力，其次中國人的審美從來不是西方那種面部折疊度巨強的，而是輕盈柔美，膚若凝脂，娛樂圈像鹿、桐、李沁才是我心目中絕美的古典美。」而他所指的鹿、桐就是白鹿及李一桐，她們三人長相甜美有氣質，確實是宜古宜今。