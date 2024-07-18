黄浩然首拍ViuTV劇自嘲新人感覺新鮮　周家怡大呻演George阿媽

黄浩然及周家怡今日（18日）出席ViuTV原創劇《數字人生》（暫名）開鏡拜神儀式，並在現場大方分享二人即將會在新劇中飾演夫妻，他們接受訪問時表示：「我哋冇親熱嘅場口。」周家怡即場踢爆黄浩然在劇中有艷遇對象，並透露：「對於老婆嚟講就接受唔到！」

黄浩然及周家怡今日（18日）出席ViuTV原創劇《數字人生》（暫名）開鏡拜神儀式。（張祖銘攝）

被問到黄浩然是否為了新劇刻意增肥，他說：「周家怡以為（肚腩）係假嘅，我發覺由六舊腹肌增到有肚腩，嗰個肚腩係硬嘅，增肥咗8至10KG左右。」他繼續指用了接近兩個月的時間增肥，並表示：「唔敢運動，我淨係可以做一個廢柴食嘢瞓覺。（一日食幾多餐？）都食5餐㗎！昨晚收工我都走咗去銅鑼灣食北菇雞飯。」提到黄浩然第一次接拍ViuTV劇集，有否向周家怡請教？他笑說：「家怡姐盡量會自己過啲料過嚟，我喺呢邊係新人嚟嘅。」周家怡透露過去曾經舊公司與黄浩然合作過，而且是共同演出情侶。

黄浩然及周家怡在新劇當中合作飾演夫妻。（張祖銘攝）

提到在ViuTV拍攝劇集的工時問題，黄浩然說：「都OK呀！舒服同台前幕後合作得好開心。」周家怡指夏天拍戲比較辛苦，並表示：「好彩冬天衫唔使着。」P1X3L的25歲成員歐鎮灝（George）在新劇中會飾演他們的兒子，周家怡說：「呢個仔好大（年紀）呀！以前嗰啲好矮，現在呢個咁高！」

黄浩然為新劇增磅，大呻唔敢做運動！（張祖銘攝）