黎峻新劇首挑戰宅男造型　王智騫爆導演留意其肌肉照：叫我露少少

黎峻及王智騫今日（18日）出席ViuTV原創劇《數字人生》開鏡拜神儀式，他們接受《香港01》 訪問分享新劇角色。黎峻說：「個角色比較係主要IT嘅嘢，跟黄浩然嗰一條線。我偏向係少少宅男嘅feel。（有否感情線？）我主要嘅感情係對住部電腦為主。」王智騫則表示：「今次嘅角色主要同歐鎮灝（George）一個大學嘅朋友關係，一班朋友關於金錢嘅問題破產。」王智騫透露有感情線，主要是猛烈追求女方。

黎峻和王智騫都屬於熱愛健身展示肌肉的人。（張祖銘攝）

被問到新劇造型打扮，黎峻表示：「宅男造型打扮對於我嚟講，去買電子零件嗰一種衣着就比較少啲。」王智騫指這套新劇的打扮主要是以年輕人為主，他透露導演有留意自己的IG發現他身材不錯，並表示：「好似要叫我露少少手臂出嚟，除衫要除幾多暫時都未知。」

黎峻透露在新劇《數字人生》飾演宅男。（張祖銘攝）

提到兩位都屬於熱愛健身展示肌肉的人，黎峻大方分享健身心得：「自己有keep住去健身同埋有讀運動課程。」王智騫透露通常自己一個禮拜三次的健身習慣，並表示：「冇話特別唔食啲乜嘢，我嘗試過餐單跟教練，不過好難去做嘢要帶飯，不過好擔心練過頭公司同事會鬧。」至於有關擇偶條件，伴侶是否也必屬運動類型，他們異口同聲表示：「運動型都幾好，主要有共同興趣為主。」