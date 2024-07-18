前性感女神母女體驗高鐵出遊被讚唔識老　女兒身材高䠷愈大愈靚女

50歲的姚樂怡身材豐滿，曾是不少人心目中的性感女神，參演過不少經典影視作品，電影包括有：《超級整蠱霸王》、《驚天大賊王》、《跑馬地的月光 》及《性工作者2 我不賣身·我賣子宮》等，而電視劇方面尤其《陀槍師姐》的「陳五福」和《十月初五的月光》的「江依文」令人留下深刻印象，她亦與佘詩曼、湯盈盈、周家蔚、鍾麗淇等好姊妹組成「七魔女」，至今感情仍非常好。

姚樂怡身材豐滿。（視覺中國）

姚樂怡當年拍戲不時成性感擔當。（《驚天大賊王》截圖）

非常有睇頭。（《驚天大賊王》截圖）

曾是不少人心目中的性感女神。（影片截圖）

姚樂怡自2012年與圈外老公吳俊匡結婚後便淡出幕前，轉行做經理人及公關，至2015年尾，姚樂怡以42歲高齡誕下愛女「小雞髀」吳芊憧，之後便專心相夫教女，轉眼間小雞髀已經快9歲大，近日兩母女就齊齊搭高鐵去長沙玩，姚樂怡還拍片分享到社交平台，可見小雞髀愈大愈靚女。

2015年11月29日，姚樂怡宣布懷有B女。（微博@姚樂怡Sherming）

姚樂怡一家三口，非常sweet！。（IG圖片）

幸福美滿。（IG圖片）

50歲的姚樂怡keep得非常好。（IG圖片）

「七魔女」感情要好。（IG圖片）

適逢暑假，不少家長都會帶小朋友出遊增廣見聞，姚樂怡也不例外，日前她就與女兒一起體驗搭高鐵去長沙。片段中，兩母女心情都非常興奮，而令網民驚嘆的是，姚樂怡雖然已50歲，但外貌、身材仍keep得非常好，完全沒有醫美痕跡，皮膚依然滑一滑，少女味十足，笑指與女兒猶如兩姊妹。

姚樂怡日前帶女兒體驗搭高鐵。（小紅書）

兩母女都好興奮。（小紅書）

網民大讚小雞髀可愛。（小紅書）

指兩母女似姊妹。（小紅書）

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至於小雞髀盡得媽咪遺傳，手腳纖幼修長，而且眼大大、皮膚白皙兼笑容甜美，絕對是一個甜美可人兒。網民紛紛留言大讚兩母女：「tvb顏值高喜歡的女星呀」、「都不老的咩？」、「還是很年輕」、「一直都這麼美這麼年輕，沒有變過」、「幾十年都不變，也生了個小美女」、「女兒很漂亮」、「女兒好得意」。

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）