TVB上位小花婚後過闊太生活　分享湊女日常明顯圓潤被指變肥師奶

現年28歲的TVB小花陳嘉慧（Erica）近年備受力捧，入行短短幾年就擔正做劇集女一，前途無限，但去年10月她突然閃婚，與圈外富貴男友Calvin結婚，年底更公布懷孕喜訊，之後她就停工專心養胎。今年3月陳嘉慧在IG宣布已誕下愛女，近日她亦不時公開湊女日常，又分享做媽媽的感受，直言不自覺會失眠，但見證住囡囡成長都倍感幸福。不過升呢做媽媽的陳嘉慧產後未成功修身，明顯圓潤不少，更有網民留言指她驚變肥師奶，少女味不再。

上位小花。（IG@001ericackw）

陳嘉慧去年10月與圈外富貴男友Calvin結婚。（IG@001ericackw）

激罕性感。（IG@001ericackw）

好恩愛。（IG@001ericackw）

今年3月陳嘉慧在IG宣布已誕下愛女，近日她亦不時公開湊女日常。（IG@001ericackw）

產後未成功修身，明顯圓潤不少。（IG@001ericackw）

日前陳嘉慧在IG曬出湊女照，並寫道：「Play Play Play ✨👶🏻🍬💕👾🙌🏻👯‍♀️with my cutie 🥰最近學識翻身，下一步係咪就學爬，學坐呢🤭每日一點點見證住你成長，真係好得意😜」相中所見，陳嘉慧拿着玩具𠱁女，畫面溫馨，而榮升人母的陳嘉慧皮膚白滑，面色紅潤，狀態不俗，但就似乎仍未修身，面頰圓潤了不少，網民紛紛留言：「已經有人妻味」、「乜變得咁健碩、豐滿」、「真係肥咗好多呀」、「肥C9」。

有網民留言指她驚變肥師奶。（IG@001ericackw）

升呢做媽媽。（IG@001ericackw）

水着照。（IG@001ericackw）

好Fit！（IG@001ericackw）

青春。（IG@001ericackw）

陳嘉慧於今年年初播出的劇集《本尊就位》擔任女主角，當時已缺席宣傳。（IG@001ericackw）

陳嘉慧在2016年參加無綫電視臨時演員招募，曾客串劇集《溏心風暴3》，之後報讀TVB第29期藝員訓練班，畢業後順利入行。2019年陳嘉慧在劇集《解決師》中飾演學生，開始為觀眾熟識，翌年憑《迷網》中飾演變臉情婦「牛嘉碧」一角而大獲好評，其後更擔正劇集《愛上我的衰神》女主角，極速上位。不過去年9月陳嘉慧突然被爆婚訊，其後她大方認愛，並在10月於深圳與富貴男友舉行婚禮。今年3月陳嘉慧正式升呢做媽媽，早前她就趁着生日與老公到泰國曼谷快閃三日兩夜慶祝，更大曬Gucci、LV等一袋袋戰利品，當時已有網民留言：「闊太生活，幾時會拍劇先？」但陳嘉慧就未有回應幾時復出，如今看來她非常享受湊女生活，臉頰飽滿圓潤有福氣！

曾擔任兒童節目《Think Big天地》主持。（IG@001ericackw）

在劇集《解決師》中飾演學生。（IG@001ericackw）

擔正劇集《愛上我的衰神》女主角。（IG@001ericackw）

今年5月與老公到泰國曼谷快閃三日兩夜慶祝生日。（IG@001ericackw）

手拎LV手袋在街頭打卡。（IG@001ericackw）

大曬Gucci、LV等一袋袋戰利品。（IG@001ericackw）

臉頰飽滿圓潤有福氣！（IG@001ericackw）