樂壇天后闖直播室變身天氣小姐　網民激讚聲線溫柔聽一世都願意

現年51歲的樂壇天后陳慧琳（Kelly），雖然已經是兩個小朋友的媽咪，但顏值、身形依然「在線」，猶如吃了防腐劑一樣，一點師奶味都沒有。隨着小朋友長大， Kelly近年也開始回歸幕前工作，除了舉行世界巡迴演唱會外，亦不斷求新，繼早前應邀與MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）合作演繹歌曲《深閨feat. KELLY CHEN陳慧琳》外，最近又有「估佢唔到」的新搞作。

陳慧琳正進行世界巡迴演唱會。（IG@kellychenwailam）

外貌、身型一點都不似51歲。（IG@kellychenwailam）

陳慧琳早前應邀與MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）合作演繹歌曲《深閨feat. KELLY CHEN陳慧琳》。（資料圖片）

陳慧琳趁夏天剪短頭髮。（IG@kellychenwailam）

近日，陳慧琳跳出舞台，闖入電台直播室，有咩搞作？原來她挑戰報天氣。剪了一頭清爽短髮的陳慧琳，當日以一身斯文打扮現身，跟她平時在舞台上的型格形象截然不同，甚有主播Feel。

陳慧琳到電台宣傳，還挑戰報天氣。（IG@kellychenwailam）

陳慧琳的天氣小姐Look。（IG@kellychenwailam）

陳慧琳一點都不怯場。（IG@kellychenwailam）

被讚最靚天氣小姐。（IG@kellychenwailam）

雖然並非專業，但陳慧琳一點都不怯場，且表現雀躍，還對著電腦屏幕笑言：「好彩啲字咁大隻咋！」惹來直播室內一片笑聲。隨著主持人一句「交畀我哋最靚嘅天氣小姐」，陳慧琳一口氣講出天氣預測，咬字清晰又準確，語調當中還帶點感情；而當講到「週末」時，陳慧琳還要自帶背景音樂，即興唱了兩句其經典快歌《失憶週末》，非常可愛。

陳慧琳自嘲老花。（IG@kellychenwailam）

氣氛相當開心。（IG@kellychenwailam）

網民大讚陳慧琳聲線溫柔。（IG@kellychenwailam）

似模似樣。（IG@kellychenwailam）

粉絲和網民看完片段都留言大讚：「呢位天氣小姐真係好正」、「哈哈哈仲要自帶bgm」、「可唔可以日日報」、「天氣女皇」、「好鬼得意」、「呢把聲聽一世都願意」。

仲自帶背景音樂，非常搞笑。（IG@kellychenwailam）

網民留言。（IG@kellychenwailam）

網民留言。（IG@kellychenwailam）

網民留言。（IG@kellychenwailam）