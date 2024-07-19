少年白馬醉春風劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+簡介

《少年白馬醉春風》陸劇改編自動漫，是《少年歌行》的前傳。有周木楠、躺叢鶴作為編劇，陳宙飛為執導，由侯明昊、何與、胡連馨領銜主演的一套以古裝武俠為題材的電視劇。一眾年代演員高度還原人物設定之餘，預告片透露劇中打戲特效還原度更震撼屏幕，充滿視覺效果！更有原著作者親自擔任編劇，相信劇情品質不俗！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

网剧少年白马醉春风@Weibo

《少年白馬醉春風》｜劇情大綱

鎮西侯府小公子百里東君 (侯明昊 飾) 自小生性頑劣，對詩書兵法武藝皆不感興趣，唯獨喜歡釀酒，因為他曾與年少時被害的摯友葉雲 (何與 飾) 約定過要成為「酒仙」。然而，東君的命運並非由他掌控，天下第一高手李長生降臨侯府，看中了東君隱藏的堅韌不凡，最終收他為徒，在嚴師的教誨下，東君放下酒盅，學習武藝。過程中結識了溫柔婉約的紅顏知己玥瑤 (胡連馨 飾 ) ，溫暖了東君孤寂的內心。更令人驚喜的是，東君與已改名為葉鼎之的葉雲重逢，讓東君的生活再次豐富起來。在兩人的影響及鼓勵下，百里東君開始重新審視自己身份應當肩負的責任。多年後，葉鼎之不幸遭人利用，捲入仇恨和權謀，發動了一場討伐中原之戰。東君面對昔日的兄弟是當前的敵人，心如刀割，但是在國家危難的時刻，不得不率領一眾天下英雄，奮力抵抗。他不單止要拯救飽受風雨摧殘的蒼生，更要拯救墜入仇恨漩渦中的兄弟——葉鼎之。

《少年白馬醉春風》播出時間｜最新追劇日曆

《少年白馬醉春風》一共有40集，2024年7月19日起，由優酷播放，會員首更4集(12:00更新2集/ 18:00再更新2集），7月20日、7月21日每天18:00更新2集。SVIP每天12:00更新2集。

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《少年白馬醉春風》｜演員人物關係圖

《少年白馬醉春風》｜演員

侯明昊 飾 百里東君

（又稱：鎮西侯獨孫、西楚劍仙徒弟、雪月城大尊主）

天生具武藝天賦，不愛讀書卻愛釀酒，受萬千寵愛的尊貴公子，結識北離八公子後決定勇闖江湖。

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何與 飾 葉鼎之

（又稱：柱國大將葉羽之子葉雲後改名，天外天宗主）

家族經歷巨變，要過流浪生活，性格輕佻，武藝高超，為人自信又放縱。

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胡連馨 飾 玥瑤

（又稱：天外天代宗主北闕帝女易客為邀月惠西君姪女）

才智過人，武功靈活

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夏之光 飾 司空長風

自小失去父母，流浪江湖，食百家飯長大，看似斯文，但行為放蕩不羈