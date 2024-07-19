鄭佩佩去世│擁三女一子感情極好　子女近況曝光去年升呢做嫲嫲

「一代女俠」鄭佩佩驚傳去世，享年78歲。她曾出演《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》等經典電影，近年淡出幕前，定居美國過退休生活。鄭佩佩先後為前夫原文通誕下三女一子，長女原麗淇、二女原和珍和三女原子鏸皆為演員，獨子原和玉為極限運動員以及節目主持人，華語、英語流利。



武俠影后鄭佩佩7月17日傳出離世消息，享年78歲。（資料圖片）

鄭佩佩在電影「唐伯虎點秋香」飾演的「華夫人」大受歡迎。（網上圖片）

鄭佩佩48歲的大女原麗淇於二千年代初殺入影壇，憑處女作《三更之回家》奪得《第22屆香港電影金像獎最佳新演員》，曾參演《見鬼2》、《B+偵探》及《臥虎藏龍：青冥寶劍》等電影，惟近年已消失於香港影圈。原來原麗淇未有放棄演藝事業，近年留在美國發展，演一些低成本製作或小角色。

原麗淇《三更之回家》奪得金像獎最佳新演員。（劇照）

現年47歲的原和珍亦曾經入行做演員，參與過電影《黎明之眼》。原和珍目前是一個製作公司老闆，她除了經常曬出與母親的互動外，亦經常與外籍男友的恩愛日常，非常幸福。

勁似樣！（IG/@niferyuan）

激似媽咪！（網上照片）

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現年46歲的原子鏸在美國土生土長的她1999年回流參選港姐並獲得亞軍，直至2021年為摩洛哥丈夫Mehdi El Ajimi誕下可愛混血囝囝Matys後，決定重返美國，與鄭佩佩團聚。

祖孫三代同框。（IG@mashasha）

原子鏸一家三口2021年悄悄離港移民美國。（IG：@mashasha）

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39歲的孻仔原和玉從事攀巖、跑酷、滑雪板、山地自行車等極限運動，同時還擔任國家地理頻道多檔紀錄片的主持人，曾在《中國好功夫》節目中挑戰踩高蹺、舞獅、滾油燈等多項傳統特技。原和玉去年榮升做爸爸，不過在感恩節期間發現太太Andrea確診乳癌，對二人而言打擊甚大，事關兩公婆都熱愛運動，經常約朋友到郊外玩攀石或者露營等等，追求健康生活，沒想到癌魔會找上門。原和玉為了太太Andrea得到合適的治療，在網上發起眾籌，在內容中所指Andrea的乳癌是第四期，目標是籌得5萬美金醫藥費。

一家感情極好！（IG/@harryhyuan）

一家感情極好！（IG/@harryhyuan）

一家感情極好！（IG/@harryhyuan）

一家感情極好！（IG/@harryhyuan）

原和玉。（IG/@harryhyuan）