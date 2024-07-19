麥詩敏大爆秘聞　曾收大量性騷擾短訊：外間對主播充滿著遐想

前無綫（TVB）新聞主播麥詩敏（Gloria）因報道「中東呼吸綜合症」新聞狂「食螺絲」而一舉成名。離巢多年後，近日麥詩敏於書展推出著作《新聞主播工作實錄》，以紀錄8年來的主播生活，當中有她曾在YouTube片講過的臭狐衫事件，也有被癡漢跟蹤回家的經歷，而最令她感到難堪的就要數多年來的性騷擾。



前無綫主播麥詩敏於書展舉行新書發布會。(胡凱欣 攝)

書中提及，麥詩敏在TVB工作多年期間，曾收過過百條性騷擾短訊，部分更有樣貌，亦有性器官特寫，極為嘔心變態。雖然收到大量性騷擾短訊，但似乎不影響她對工作的專業。她說：「原來外間對主播充滿著遐想及迷思，變態留言有『好想X你』、『幾時着黑絲？』甚至會有自拍全身，有埋性器官大特寫相，我都見怪不怪，又唔係喺我面前祼露咪由佢囉，我會當笑話咁同未婚夫分享。」

藝人麥長青、鄧英敏、阮德鏘、蔡嘉寶、李婷婷、唐浩嘉及爸爸麥振江等人都有現身支持。(胡凱欣 攝)

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麥詩敏爸爸麥振江都有到場支持。(胡凱欣 攝)

書展2024｜麥詩敏由主播變綜藝新人 被人叫佢要改呢個習慣

前無綫主播麥詩敏昨日（17日）於書展舉行新書發布會，藝人麥長青、鄧英敏、阮德鏘、蔡嘉寶、李婷婷、唐浩嘉及爸爸麥振江等人都有現身支持。去年麥詩敏離開主播台，轉型成為綜藝新人，今次更推出新書做「才女」。

麥詩敏接受《香港01》訪問時表示整本書的籌備時間大概為5個月：「咁所以都算快㗎啦，咁其實真正寫嗰個時間就大概3至4個月到，都好開心嘅，有自己嘅結晶品。」她說到由主播搖身一變成為作家，她就覺得不太難：「可能都係主播記者出身啦，咁我都係寫開嘢多，咁依家變成係寫長啲嘅一本書，我覺得其實係好多類似嘅地方，都唔算好難。始終可能有啲底啦，同埋我都好開心可以寫自己嘅經歷畀大家睇。」

麥詩敏接受《香港01》訪問時表示整本書的籌備時間大概為5個月。(胡凱欣 攝)

麥詩敏由主播搖身一變成為作家。(胡凱欣 攝)