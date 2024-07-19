馮盈盈以優異成績港大碩士畢業　手抱鮮花狂擺Pose大曬白滑長腿

現年30歲的馮盈盈在2016年奪得港姐冠軍後加入TVB，曾拍過不少劇集，深受觀眾喜愛。馮盈盈於上個月踏入30歲生日時發文宣布以一級榮譽優等成績（Distinction）碩士畢業的喜訊，今日（19日）她在IG曬出一輯畢業照，並分享相隔八年重返母校香港大學Grand Hall禮堂的感受。身穿畢業袍，戴上四方帽的馮盈盈，手抱鮮花狂擺Pose兼曬長腿，大派福利，讓粉絲大飽眼福！

馮盈盈今日（19日）在IG曬出畢業照。（IG@crystalfyy）

上月是馮盈盈30歲生日，她在IG上載慶生照，順道宣布好成績。（IG@crystalfyy）

發長文表達碩士畢業的喜悅

馮盈盈寫上：「轉瞬間已經相隔八年，我再次穿上畢業袍，戴上四方帽，踏上母校香港大學Grand Hall禮堂。能夠以優異成績（Distinction）理科碩士畢業，我內心的喜悅真是難以形容。非常感謝學校一眾教授和老師們的悉心教導，讓我在讀書的道路上不斷成長。也很高興能夠結識一班優秀的同學，大家一起努力、互相支持。」

馮盈盈分享碩士畢業的喜悅。（IG@crystalfyy）

此外，她還特別感謝父母及家人的支持：「一直以來都在背後支持我，鼓勵我勤於學問、追求知識。在港大的這些年裡，我留下了很多美好的回憶。而每個同學在領取畢業證書後，都會有自己的夢想和方向。我選擇了「學海無涯，學無止境」的心態，希望未來能夠豐富自己的人生，踏上新的學習旅程，繼續向前。希望大家都能勇敢追夢，為著目標努力奮鬥。並且透過終身學習、持續進修，讓自己保持進步。」

馮盈盈大曬畢業證書。（IG@crystalfyy）

另外馮盈盈還分享了一張與2023年港姐冠軍莊子璇（Hilary）的合照，現年22歲的莊子璇畢業於香港大學食物及營養學系，當年參選港姐時已被冠以「馮盈盈學妹」的稱號。

馮盈盈與應屆香港小姐冠軍莊子璇（Hilary）一起拍畢業照。（IG@crystalfyy）