Ian陳卓賢｜演唱會大騷麒麟臂兼事業線　即睇完整歌單

MIRROR成員陳卓賢(Ian)首個個人演唱會《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》,一連七場的個唱於今晚(19日)於亞博開鑼。

同吳林峰因打藍球而認識。(葉志明攝)

首場嘉賓有吳林峰,兩人合唱吳林峰的《下一束光》,之後吳林峰送上菲林相機作為禮物,並寄語Ian可以放慢腳步。

跳唱MIRROR嘅《Sheesh》。(葉志明攝)

健身日子有功。(葉志明攝)

以白馬王子look登場嘅Ian,去到中段跳唱《夜視鏡》時,身穿黑色皮背心發皮褲,型格十足,其後在台上脫去外套,僅穿貼身低胸小背心唱MIRROR團歌《Sheesh》,全場氣氛高漲,尖叫聲不絕。

Ian透露外國嘅姐姐都有返港支持自己。(葉志明攝)

Ian唱完《留一天與你瑞息》後,encore換上無尾熊衫翻唱陳柏宇的《沒有你,我甚麼都不是》,此曲是Ian在《全民造星》十強時唱予粉絲的,之後再encore 《正式開始》作最後一曲。

IAN CHAN SOLO CONCERT 2024 歌單

1.《Lost at first sight》 2.《DWBF》

3. 《搞不懂》

4.《Distance》

55《Got U》

6. 《Thank You Postman》

7.《我們》(原唱:陳奕迅)

8.《開到荼蘼》(原唱:王菲)

9.《地球上的最後一朵花》

10.《Fly Me to the Moon》(原唱:Frank Sinatra)

11.《天黑時想跟你到白頭》(原唱:AP 潘宇謙)]

12.《擁抱後的歌》

13.《鯨落》

14.《再見 寧靜海》

15.《下一束光》

16. 《呼吸困難》

17.《夜視鏡》

18.《Sheesh》(原唱:MIRROR)

19. 《下次愛你》(原唱:王苑之)

20.《另一個諾貝爾》

21.《仍在》

22. 《留一下與你喘息》

23.《抱抱無尾熊》

24. 《沒有你,我甚麼都不是》(原唱:陳柏宇)

25. 《正式開始》