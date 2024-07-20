Ian陳卓賢｜演唱會大騷麒麟臂兼事業線　即睇完整歌單

MIRROR成員陳卓賢(Ian)首個個人演唱會《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》，一連七場的個唱於今晚(19日)於亞博開鑼。

同吳林峰因打藍球而認識。（葉志明攝）

首場嘉賓有吳林峰，兩人合唱吳林峰的《下一束光》，之後吳林峰送上菲林相機作為禮物，並寄語Ian可以放慢腳步。

跳唱MIRROR嘅《Sheesh》。（葉志明攝）

健身日子有功。（葉志明攝）

以白馬王子look登場嘅Ian，去到中段跳唱《夜視鏡》時，身穿黑色皮背心發皮褲，型格十足，其後在台上脫去外套，僅穿貼身低胸小背心唱MIRROR團歌《Sheesh》，全場氣氛高漲，尖叫聲不絕。

Ian透露外國嘅姐姐都有返港支持自己。（葉志明攝）

Ian唱完《留一天與你瑞息》後，encore換上無尾熊衫翻唱陳柏宇的《沒有你，我甚麼都不是》，此曲是Ian在《全民造星》十強時唱予粉絲的，之後再encore 《正式開始》作最後一曲。

IAN CHAN SOLO CONCERT 2024 歌單

1.《Lost at first sight》 2.《DWBF》

3. 《搞不懂》

4.《Distance》

55《Got U》

6. 《Thank You Postman》

7.《我們》（原唱：陳奕迅）

8.《開到荼蘼》（原唱：王菲）

9.《地球上的最後一朵花》

10.《Fly Me to the Moon》（原唱：Frank Sinatra）

11.《天黑時想跟你到白頭》（原唱：AP 潘宇謙）]

12.《擁抱後的歌》

13.《鯨落》

14.《再見 寧靜海》

15.《下一束光》

16. 《呼吸困難》

17.《夜視鏡》

18.《Sheesh》（原唱：MIRROR）

19. 《下次愛你》（原唱：王苑之）

20.《另一個諾貝爾》

21.《仍在》

22. 《留一下與你喘息》

23.《抱抱無尾熊》

24. 《沒有你，我甚麼都不是》（原唱：陳柏宇）

25. 《正式開始》