蔡思貝曾有容貌焦慮直認被網民挑剔 被罷睇最沮喪：我覺得不公平
撰文：董欣琪
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現年33歲的蔡思貝（Sisley）在2013年參選港姐奪得亞軍後入行，加入TVB後備受力捧，入行僅7年就憑《踩過界II》榮登視后寶座，風頭一時無兩！不過被封為「人肉發電機」的蔡思貝自入行以來緋聞不斷，異性緣極旺的她更一度被指介入王浩信同陳自瑤的婚姻，令她在內地的觀眾緣甚差。今年年初大批網民湧入樂易玲（樂小姐）的小紅書留言「別找蔡思貝演戲」，吸引過萬人點讚。而蔡思貝上個月出席活動時亦直認暫時冇劇拍，日前她就以代言人身份到新加坡及馬來西亞出席美容院周年活動，身穿桃紅色入膊連身短裙的她，大騷香肩及長腿，相當搶鏡！
蔡思貝亦有接受當地傳媒訪問，她自爆心目中的女神代表是張曼玉、舒淇和荷里活女星Anne Hathaway。貴為前港姐亞軍的蔡思貝，樣貌身材出眾，但她就自言曾有容貌焦慮，她認為外界對女藝人的外表特別苛刻，令她潛移默化地受影響，曾有一段時間覺得自己不夠靚，她又指網民挑剔的不是她的外貌，而是其他東西。對於網民呼籲「別找蔡思貝演戲」，甚至罷睇她的作品，蔡思貝坦言此事最令她沮喪，並指：「有時他們看都沒看過我的作品就這麼留言，我覺得蠻不公平的。」不過亦有人會留言為她平反，蔡思貝曾收到網民留言表示看過她的作品之後對她改觀，令她備受鼓舞。
近期蔡思貝積極更新抖音，又密密拍片同網民互動，反應不俗，令她有繼續更新的動力：「我發現之前很多人誤會我，因為他們不知道我是怎麼樣的人，原來他們沒有機會看到我生活的那一面，所以現在會慢慢多分享。」蔡思貝又透露曾有人提議她參加內地真人騷《乘風破浪的姐姐》，她直言想參加不同類型的綜藝節目，尤其是演技競技類，她更表示非常期待參演內地劇集！