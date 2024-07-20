蔡思貝曾有容貌焦慮直認被網民挑剔　被罷睇最沮喪：我覺得不公平

現年33歲的蔡思貝（Sisley）在2013年參選港姐奪得亞軍後入行，加入TVB後備受力捧，入行僅7年就憑《踩過界II》榮登視后寶座，風頭一時無兩！不過被封為「人肉發電機」的蔡思貝自入行以來緋聞不斷，異性緣極旺的她更一度被指介入王浩信同陳自瑤的婚姻，令她在內地的觀眾緣甚差。今年年初大批網民湧入樂易玲（樂小姐）的小紅書留言「別找蔡思貝演戲」，吸引過萬人點讚。而蔡思貝上個月出席活動時亦直認暫時冇劇拍，日前她就以代言人身份到新加坡及馬來西亞出席美容院周年活動，身穿桃紅色入膊連身短裙的她，大騷香肩及長腿，相當搶鏡！

蔡思貝（Sisley）在2013年參選港姐奪得亞軍後入行，加入TVB後備受力捧。（IG@sisleychoi）

日前蔡思貝以代言人身份到新加坡及馬來西亞出席美容院周年活動。（影片截圖）

代言人。（影片截圖）

身穿桃紅色入膊連身短裙。（影片截圖）

大騷香肩。（影片截圖）

簽名。（影片截圖）

大騷長腿！（影片截圖）

大騷長腿！（影片截圖）

相當搶鏡！（影片截圖）

蔡思貝亦有接受當地傳媒訪問，她自爆心目中的女神代表是張曼玉、舒淇和荷里活女星Anne Hathaway。貴為前港姐亞軍的蔡思貝，樣貌身材出眾，但她就自言曾有容貌焦慮，她認為外界對女藝人的外表特別苛刻，令她潛移默化地受影響，曾有一段時間覺得自己不夠靚，她又指網民挑剔的不是她的外貌，而是其他東西。對於網民呼籲「別找蔡思貝演戲」，甚至罷睇她的作品，蔡思貝坦言此事最令她沮喪，並指：「有時他們看都沒看過我的作品就這麼留言，我覺得蠻不公平的。」不過亦有人會留言為她平反，蔡思貝曾收到網民留言表示看過她的作品之後對她改觀，令她備受鼓舞。

蔡思貝自言曾有容貌焦慮。（IG@sisleychoi）

貴為前港姐亞軍的蔡思貝，樣貌身材出眾。（IG@bmfsingapore）

她認為外界對女藝人的外表特別苛刻。（IG@bmfsingapore）

曾有一段時間覺得自己不夠靚。（影片截圖）

她又指網民挑剔的不是她的外貌，而是其他東西。（影片截圖）

Fit！（影片截圖）

拍廣告。（影片截圖）

今年年初大批網民湧入樂易玲（樂小姐）的小紅書留言「別找蔡思貝演戲」，更吸引過萬人點讚。（小紅書截圖）

近期蔡思貝積極更新抖音，又密密拍片同網民互動，反應不俗，令她有繼續更新的動力：「我發現之前很多人誤會我，因為他們不知道我是怎麼樣的人，原來他們沒有機會看到我生活的那一面，所以現在會慢慢多分享。」蔡思貝又透露曾有人提議她參加內地真人騷《乘風破浪的姐姐》，她直言想參加不同類型的綜藝節目，尤其是演技競技類，她更表示非常期待參演內地劇集！

蔡思貝接受當地傳媒訪問。（影片截圖）

近期蔡思貝積極更新抖音。（影片截圖）

蔡思貝自言被外界誤會。（IG@sisleychoi）

蔡思貝曾在出席劇集《飛常日誌》宣傳活動時回應「被負評」事件，她在接受《香港01》訪問時直言有留意：「唔係第一日嘅事，由得佢繼續，然之後某年某月希望大家因為我嘅作品，各樣嘢可以令大家見到。」當被問到是否因為緋聞太多令外界對她有不好印象，她就表示：「可能係啦，大家如果有雪亮嘅眼睛都知道點睇。」（資料圖片）

對於「別找蔡思貝演戲」的留言多達逾6000個like（現時已過萬），她就大方回應：「呢個世界多過六千人嘅。（大家覺得你演技差，未夠班是視后等級喎？）呢個都係部分人嘅意見。（有指你太做作喎？）識我嘅人都知道我係點。」（IG@sisleychoi）

更直言會keep住做返自己。（IG@sisleychoi）

大露背。（IG@sisleychoi）

大騷長腿。（IG@sisleychoi）