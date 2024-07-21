《愛回家》廣州見面會勁墟冚 大小姐林淑敏連環寵粉舉動網民激讚
撰文：陳釗
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處境劇《愛·回家之開心速遞》除了是無綫王牌劇集外，在大灣區也有著極高人氣。昨日《愛·回家》劇組（20日）在廣州一個商場內舉行見面會，無綫助理總經理（戲劇製作）曾勵珍，率領林淑敏、許家傑、滕麗名、袁文傑、呂慧儀、張景淳、樊亦敏、何晉樂、歐瑞偉、李偉健、古佩玲及陳浚霆等台前幕後出席，吸引大批廣州市民前來捧場，場面墟冚。
一眾演員除了分享拍攝心得外，更與現場近400觀眾大玩遊戲、拍照作近距離接觸；而到見面會尾聲，演員們還一齊唱出劇集全新主題曲《這個家》，台上台下打成一片，氣氛愉悅。
當中「大小姐」林淑敏和「送水輝」許家傑組成的「蓮輝CP」人氣強勁，有不少粉絲。二人均首次到廣州宣傳劇集，心情興奮，林淑敏還透露：「好開心今日嚟到我嘅家鄉，我嘅家鄉係廣州芳村。」故有像回家般的感覺。
而劇組離開時，大批粉絲在大巴旁守候，希望見多偶像一面，林淑敏見到此情況非常感動，就算時間勁趕也特意停步與粉絲自拍，她除了親自揸機外，更主動向粉絲提出「來個擁抱」及又送上親吻答謝，如此寵粉難怪深受粉絲及網民喜愛，紛紛激讚：「大小姐好有親和力」、「又靚做戲又好睇」、「大小姐可唔可以黎督下我雲遮」、「大小姐好有魅力」、「真係好warm」。