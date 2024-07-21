許靖韻設計小背心廣州開賣　各地粉絲逼爆店外場面墟冚

許靖韻（Angela）早前聯乘服裝品牌，並擔任時裝設計師，設計一系列屬於她的時尚服飾。昨日（20日）聯乘服裝正式上架，原本於北京為雜誌拍攝的Angela特別飛到廣州親自落舖宣傳，舖外迫滿fans，萬人空巷場面墟冚！

聯乘服裝上架，原本於北京為雜誌拍攝的Angela特別飛到廣州親自落舖宣傳。

許靖韻為品牌擔任客席設計師。

Angela穿上自己設計的粉紅色小背心現身店舖，實行當人肉生招牌。現場所見除了不少女fans課金支持Angela，就連男fans都穿上由她設計的粉紅色tee及貨車帽，除此之外，亦有fans由美國三藩市、台灣、上海及長沙等，專程到廣州活動簽名，實行瞓身支持。提到這次設計中最喜歡的單品，Angela謂自己十分喜歡穿小背心，所以這次設計方向都以小背心為主，「雖然自己另一個別名係『小背心』，其實自己好鍾意着小背心，平時着好多，特別係夏天，屋企真係有好多好多件小背心，所以我諗如果講我最鍾意嘅單品，就係粉紅色小背心。」

許靖韻別名『小背心』，所以今次最喜歡的單品，亦是粉紅色小背心。

來自美國三藩市、台灣、上海及長沙等地的支持者，專程到廣州支持許靖韻，場面墟冚！

首次設計時裝，Angela坦言最大困難是畫圖，「我自己畫功本身係好有限，所以好多想表達嘅嘢都好難，我用我僅餘嘅畫功去展示俾大家睇，再靠大家去想像。」由於畫功是「有限公司」，最後她向妹妹求救，「因為設計呢樣嘢我覺得係好需要畫得好靚，呢一方面我有搵咗細妹去幫手。」聯乘服裝首日開售，店外已大排長龍，Angela表示多謝大家支持，更乘機hard sell一番，「我覺得男女都可以買，女仔夏天點都要有小背心看吓門口，男仔都可以買畀女朋友嘛。」