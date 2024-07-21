江嘉敏榮獲「女版傑青」奬：座右銘是燃亮自己，照耀他人

江嘉敏榮獲城市女青年商會主辦的 2024 年全港時尚專業女性選舉（女版𠎀青）奬項。

江嘉敏入行至今已10年有多，由最初的大學生，到拍攝硬照廣告，MV，再到出演電視劇集、節目，參加演出過的作品不計其數。無論在什麼崗位，演什麼角色，她總是全力以赴，不斷突破自己。

江嘉敏榮獲城市女青年商會主辦的 2024 年全港時尚專業女性選舉（女版𠎀青）奬項。

除了不同作品外，她亦身體力行，出心出力為不同慈善團體服務。最為人知是為東華籌款親自做飛車特技並籌得100萬善款，亦為苗圃行動跑40幾公里籌款，更代表百仁基金參與政府的《共創明Teen》計劃擔任導師，與保良局義工一同進行家訪，每個星期到榕光社探訪老人家等等。

江嘉敏奬項頒獎活動。

江嘉敏的座右銘是「燃亮自己，照耀他人」。

江嘉敏說：「今日所有得獎者都具備時尚專業女性的條件。顧名思義時尚是外表要得體端莊，而專業就是無論甚麼職業和年紀，最重要是自己在不同方面都能盡顯自己的優點。我可以成為2024全港時尚專業女性，實在感到十分榮幸，我要多謝我的提名人Calvin，大家都參加了『共創明 “Teen”計劃』，與他傾談時跟我提到香港有一個這樣的選舉，問我有沒有興趣，我上網讀過詳細資料之後，見到這個選舉非常符合自己理念，自己都很喜歡，所以放膽去參加。沒有想過會得獎，所以得獎非常開心，亦希望將這份心意和愛可以感染更多不同的人，去分享愛和用行動去幫助更多的人。」

江嘉敏奬項頒獎活動。