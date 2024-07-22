姜敏赫@CNBLUE旋風式襲港　海洋公園慶生探企鵝海象極開心

韓國人氣組合CNBLUE成員姜敏赫早前旋風式來港觀光兼慶祝生日。旅程中跟友人一起到香港海洋公園大玩特玩一整天，期間有好多女粉絲見到佢真人相當興奮，姜敏赫更化身暖男不時同她們打招呼，實在寵粉，難怪人氣一直高企。

韓國人氣組合CNBLUE成員姜敏赫早前旋風式來港觀光兼慶祝生日。

大自然愛好者的他，與友人乘搭纜車欣賞海洋公園的廣闊海景及山景，吹海風享受藍天白雲令他暫時忙裡偷閑，輕輕鬆鬆放假。身為吃貨的他，事前更於香港老大街沿路「掃街」，初嘗腸粉炒麵雞蛋仔等傳統港式小吃，「我看到腸粉以為是韓國年糕。吃了之後發現口感唔同，很好吃呀！」見他大大啖食得津津有味，想必很滿意香港街頭小食。

熱愛水上運動及海洋動物的他參加了企鵝的互動體驗活動。

熱愛水上運動及海洋動物的他參加了企鵝的互動體驗活動，初次與企鵝近距離親密接觸。姜敏赫換上一身型仔制服。玩樂時企鵝「排排企」等待餵食場面非常壯觀，非常可愛！可能是因為第一次超過90隻企鵝於他眼前不停走動，興致高昂的姜敏赫現場模仿企鵝甩動脖子身體以及搖晃走路的模樣，笑說：「天啊！牠們實在太可愛了!」他看著企鵝不下20次的直喊:「好可愛喔!」姜敏赫開心地與企鵝擺Pose合照，還指揮著牠要看鏡頭，深陷在動物可愛的魅力中，估計在場粉絲被其開懷笑容迷倒。

姜敏赫。

其後，他與友人繼續海洋之旅去了海象館。參觀期間發生了不少趣事，其中一隻天生體型龐大、重逾一噸的太平洋海象，於透明水底隧道屏幕多次表演轉動游向姜敏赫，兩位「重量級巨星」更多次合照，場面十分搞笑 ! 遊樂園的魅力讓姜敏赫與平日在舞台上「Cool 爆」帥氣表演的形象截然不同，反差萌爆棚!

挑戰過山車時，姜敏赫更遇上了過雲雨，但完全無阻享受刺激。「實際體驗比我想像中的高，因為過山車建築在山上，視野特別空曠，所以玩起來更加恐怖！下墜感覺好刺激。今天剛好一邊淋住雨玩，我以為自己拍緊偶像劇的戀愛戲，但一看旁邊竟是我的高中好友就即刻夢醒了，哈哈，真係好好玩，可以望住無敵海景的過山車，除了香港海洋公園應該其他地方就沒有了吧！」

挑戰過山車時，姜敏赫遇上了過雲雨，但完全無阻享受刺激。

當日重頭戲，事前海洋公園於水族館餐廳秘密安排了生日驚喜，特別準備了他喜愛的企鵝造型蛋糕慶祝生日，由公園吉祥物「威威」與朋友們大唱生日歌為他送上祝福。他高呼感動開心，並多謝海洋公園及朋友的祝賀。擁有帥氣高顏值、凍齡娃娃臉的姜敏赫完全看不出已經3字頭，從相片看出笑起來更加減齡。姜敏赫笑說:「這裡超浪漫，我覺得很適合來這裡求婚。」想必這番話會觸動一些女粉絲！

大自然愛好者的他與友人乘搭纜車欣賞海洋公園的廣闊海景山景。

晚飯後他們去散步欣賞夜景，首次接觸香港老大街50-70年代場景佈置的他，驚訝整條大街充滿香港懷舊感，有這麼多舊式矮樓建築物、霓虹光管燈牌、巨型木牌坊及古董老爺電車等...與友人不停拍照留念，成為當日認識香港文化完美旅程一站，留下生日其中一個美好回憶。

姜敏赫在巨大海洋奇觀水族館拍照留念。他於多個巨大魚缸前都非常興奮，不論是水底天窗，深海巨柱等，姜敏赫表示：「印象中我人生中沒有來過水族館，這是第一次! 我覺得很神奇，海底神秘的感覺對我就像是童話世界，我覺得每個小朋友在童年時一定要去水族館，會讓你一輩子都印象深刻。」

擁有帥氣高顏值、凍齡娃娃臉的姜敏赫完全看不出已經3字頭。

姜敏赫跟友人在結束旅程後各選一個最印象深刻的地點，友人選擇過山車，說是可以入選成為人生最難忘的過山車經驗，姜敏赫表示那也是他最近最開心忘懷大笑的時刻，但是最難忘一定是企鵝互動體驗，真的是完全愛上了企鵝寶寶家族。最後他會在個人YouTube頻道分享香港海洋公園遊玩片段，讓粉絲們一齊同姜敏赫享受愉快的生日之旅。