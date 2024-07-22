泰國曼谷6屍案｜胡慧沖解析箇中疑團　集結多條線索案情曲折離奇

泰國曼谷6屍案不止震驚泰國當地，就連經常外遊泰國的港人都對事件相當好奇。事緣有6名外國人7月16日被發現伏屍泰國曼谷愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel）酒店客房內，遺體被驗出有氰化物（俗稱山埃）。酒店閉路攝錄鏡頭拍下包括疑兇在內6人活着的最後身影。CCTV最後見到有5名受害人進入其中一人的房內後，其後6人就被發現身亡。



「泰國通」胡慧沖除了主持泰國旅遊節目，亦對泰國的大事相當敏感，早前疑出現有人從泰國被擄劫至柬埔寨的傳聞，他接受《香港01》訪問時亦曾教導香港遊客前往該地時需要注意的事項。

「泰國通」胡慧沖近日在其YouTube頻道上，分享有關泰國曼谷6屍案的資訊。（YouTube截圖@胡慧冲遊泰國）

胡慧沖近日在其YouTube頻道上，分享有關泰國曼谷6屍案的資訊。他表示，曾經去過事發的酒店房間附近，指出涉事房間為酒店的套房式房間，全酒店只有5間。房間位於泳池後方，而同樓層多有服務員招呼，正常情況下並不會有外來人士、泰國人或非酒店住客進入。而且，死者一行共8人（包括導遊），但就只有5人check-in入住，其後有6人被發現身亡。他亦指出，泰國警方查看CCTV後，排除了有其他人潛入酒店的可能性。

涉事酒店泰國曼谷愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel）環境。（YouTube截圖@胡慧冲遊泰國）

涉事酒店泰國曼谷愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel）環境。（YouTube截圖@胡慧冲遊泰國）

涉事酒店房屋為Villa套房，全酒店只有5間。泰國曼谷愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel）。（YouTube截圖@胡慧冲遊泰國）

他亦說，當地電視台表示兇案不涉及傳聞的不法分子內訌，而是涉及債務糾紛。案中2號和5號死者疑為兇手，因他們向1號及6號集資，以在日本投資醫院為由集資，但當中出現債務糾紛。起初眾人打算前往日本視察進度，但因其中一人未能成功辦理簽證，所以眾人才改前往泰國傾談有關事項。有暗示指當中5號死者騙財而動殺機。

1，6號為夫婦。2，5號疑兇。3號為泰國化妝師。4號為朋友。（YouTube截圖@胡慧冲遊泰國）

1，6號為夫婦。2，5號疑兇。（YouTube截圖@胡慧冲遊泰國）

為什麼落毒者變成死者？泰媒則未有公開資料，而胡慧沖就猜測，可能是2號和5號投資失敗，而未能交還款項，最後動殺機所致。胡慧沖也透露了另一資訊，當地警方發現2號曾經要求導遊替她購買「蛇藥」，並於另一位置交收，新資訊令當地人與泰媒都感到驚奇。後來胡慧沖亦表示，該款「蛇藥」為景點蛇園中專門賣給遊客的商品，可能只是誤會。

「泰國通」胡慧沖近日在其YouTube頻道上，分享有關泰國曼谷6屍案的資訊。（YouTube截圖@胡慧冲遊泰國）

影片中，胡慧沖表示，泰媒提到2號和5號死者確實有上流人士的關係人脈，而因為2號有一位日本藉丈夫，表面上看，集資行為也頗為合理，但至於3號化妝師及4號為什麼也成為受害者，而7號為什麼會先行離開，則尚在調查當中。