羅淑佩署長連請6日假撞期Ian演唱會　網民推測晚晚睇騷：真愛無誤

陳卓賢（Ian）首個個人演唱會《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》，一連七場於本月19日起舉行，身為「首席Hellosss」的房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩，頭場就已經有去欣賞，更為對方送花。羅署長睇騷後在facebook發文大讚：「真心好聽，真心好睇，真心喜歡！作為粉絲真心滿足的一個音樂盛會！感謝唱作歌手，在台上閃閃發光的Ian Chan!餘下六埸繼續加油，精益求精！祝一切順利、成功！」

陳卓賢（Ian）近日舉行首個個人演唱會《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》。（葉志明攝）

Ian開足七場騷，由7月19至25日。（葉志明攝）

「首席Hellosss」羅淑佩（左一）頭場就有去睇Ian演唱會！（fb圖片）

羅署長又送上花籃，並大讚：「真心好聽，真心好睇，真心喜歡！」（fb圖片）

署長眼中的Ian。（fb圖片）

署長係真愛，連應援布置都唔放過。（fb圖片）

而有網民就發現，政府的官網上顯示羅署長於7月20日至25日期間放大假，這六日剛好與Ian開騷的日子撞到正！網民推測羅淑佩特地為Ian請假睇騷，連捧七場，留言：「放足七日，可以睇足七場，真係好X愛」有人改了《留一天與你喘息》歌名，笑指他要「留七天與Ian喘息」。不過有網民反問：「打工仔用自己假其實有咩問題？」、「高官唔使放AL？」

政府官網上顯示羅署長於7月20日至25日期間放大假，這六日剛好與Ian開騷的日子撞到正，網民推測羅淑佩特地為Ian請假睇騷。（網上圖片）

不過，羅署長今日（21日）就上載自己於北海道新千歲機場的打卡照，她與多啦A夢合照，表示：「Doraemon 無處不在，昨天一落機又見到…😄😄」原來她請假不是為了Ian，而是去旅行！