中年好聲音3｜「空姐牛肉飯」唔賣飯轉行唱歌　獲評判們大讚音色

TVB節目《中年好聲音3》前日（20日）開始進行海選，昨日（21日）下午開始了第二輪的面試，由韋綺珊、張佳添、海兒及劉易昇面試下半部分的參賽者。除了《中年好聲音2》亞軍譚輝智的堂家姐譚旨經有參與海選外，「空姐牛肉飯」店主郭德英（Annie）亦有參與海選。

TVB節目《中年好聲音3》昨日（21日）下午開始了第二輪的面試，。(影片截圖)

「空姐牛肉飯」店主郭德英（Annie）亦有參與海選。(影片截圖)

郭德英昨日在社交平台更新近況，她指自己參加了《中年好聲音3》並更新進度，下午4時貼文表示正在等待：「頭先工作人員亦講咗話評審要食飯6點鐘再返嚟，我諗你預我要坐到八點啦。」她就分享在現場吃麵包：「評審去食飯、我就食住包先。」大約6時半，郭德英就在直播中登場。

郭德英昨日在社交平台更新近況，她指自己參加了《中年好聲音3》並更新進度。（facebook@郭德英)

下午4時貼文表示正在等待。（facebook@郭德英)

郭德英一出場先介紹自己：「Hello，各位評審好，辛苦晒先首先要講，我係1953郭德英，英文名叫Annie，好多人都叫我『空姐』㗎！」她表示因為之前是做空姐，但現在已經轉行做旅行社負責人。郭德英曾是「空姐牛肉飯」的店主，早年因為政見而為人認知，但她的牛肉飯店舖去年4月宣布結業，她亦轉行成為旅行社負責人。

郭德英一出場先介紹自己。(影片截圖)

郭德英表示因為之前是做空姐，但現在已經轉行做旅行社負責人。(影片截圖)

郭德英介紹完自己就唱出林憶蓮的《難忘你》，而她的表現屬正常，沒有走音，但她獲得評判們的讚賞，指她有潛質。海兒表示她的音色靚：「感情都做得幾好，如果要講嘅話，我覺得你唞氣好影響你唱歌。」韋綺珊則表示她音樂的背景有「melody guide」，這方面令她有點失色：「你無得發揮自己，佢彈到去咩位你就要跟足晒佢。」評判們對她都讚賞有加，再加上她個人亦帶有話題性，相信她有機會進入下一回合。

郭德英介紹完自己就唱出林憶蓮的《難忘你》，而她的表現屬正常，沒有走音，但她獲得評判們的讚賞，指她有潛質。(影片截圖)

評判們對她都讚賞有加，再加上她個人亦帶有話題性，相信她有機會進入下一回合。(影片截圖)

晚上她再更新社交平台表示昨日的海選她只有平常的「五成」:「唔緊張都係有啲緊張，只有平時嘅五成。」