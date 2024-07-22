鄭佩佩去世丨滿是溫柔燦笑身影　孻仔原和玉哀悼：她過得如此優雅

一代武打女星鄭佩佩於美國時間7月17日離世，享年78歲。近年在美國與子女度過最後歲月，細仔原和玉上載多張母子合照，細數與母親相處的點滴和所學：「我知道她仍會每天指引著我，就像我在舊金山，她在香港一樣。」



鄭佩佩離世享年78歲 圈中人發文哀悼：近年一直聽說健康狀況不佳

鄭佩佩近年身體亮紅燈 早答應捐大體：望臭皮囊對社會有點貢獻

鄭佩佩有兩女一子。 （IG：@harryhyuan）

鄭佩佩7月17日於離世。 （IG：@harryhyuan）

鄭佩佩姐近年來身體抱恙，不過她選擇不把消息公開，光陰留給跟家人共處。孻仔原和玉在IG撰文，配以多張與媽媽的合照悼念，坦承：「每一年相見都會在心裡想『應該是最後一年』，很幸運地能夠擁有更多時間，多年來我們見證了她的改變，更讓媽媽還見到了我的兒子，兒子那富有感染力的笑容，每天都讓我想起媽媽。」

鄭佩佩與子女感情要好。 （IG：@harryhyuan）

鄭佩佩與子女感情要好。 （IG：@harryhyuan）

鄭佩佩與子女感情要好。 （IG：@harryhyuan）

從鄭佩佩身上，原和玉學會了耐性、善良、慷慨，他一直抱持著這樣的信念生活，也希望能傳遞給別人，對他來說，母親不只是一位電影明星，也是生活中的明星母親：「在她的最後幾天，她過得如此優雅，她努力堅持著，儘可能地陪著我們，知道我們會想念她，而她也會想念我們。」最後，原和玉認為儘管鄭佩佩的靈魂已經離開了身體，但會活在每個人的心中：「現在我們可以分享她的教誨和智慧，讓每個人都能和佩佩合為一體。」

原和玉感恩媽媽鄭佩佩能見證兒子出世，度過一段嫲孫美好時光。 （IG：@harryhyuan）

原和玉感恩媽媽鄭佩佩能見證兒子出世，度過一段嫲孫美好時光。 （IG：@harryhyuan）