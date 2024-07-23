42歲性感人妻教書被偷拍？　彎腰即令全體學生肅然起敬

42歲的性感人妻莊韻澄（前名莊端兒）擁有魔鬼身材，即使她已婚兼誕下一子，但仍然不時在社交平台大曬超火辣身材性感照，亦因而受到不少網民歡迎。早前DSE放榜，她亦發文支持應屆考生，還分享了幾張擔任講師時的舊照。

莊韻澄（前名莊端兒）曾擔任講師。（IG@xeniachong）

莊韻澄（前名莊端兒）教書時好專業。（IG@xeniachong）

莊韻澄一彎腰就...（IG@xeniachong）

莊韻澄（前名莊端兒）教書時好專業。（IG@xeniachong）

原來當日莊韻澄擔任講師，分享任職網紅和KOL的心得和經驗，她在帖文中寫道：「Miss Chong 各位同學加加油。無論成績點都好，你總會搵到自己舞台發光發亮⭐️加油💪🏻」其中一張相還可見到她彎身準備教材的身影，豐滿的身材即時盡收眼底！有網民就留言：「啲同學好難專心聽書」、「搞到我都想讀返書」。不用問也知道，當時一班學生一定非常認真聽書，對專心教學的莊韻澄都肅然起敬。

莊韻澄（前名莊端兒）擁有好身材。（IG@xeniachong）

莊韻澄的泳衣腰部更開窿大曬纖腰。(ig@xeniachong)

IG@xeniachong

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相中的莊韻澄笑容滿分，再加上她豐滿的上圍及擺拍的pose，令人血脈賁張，相當誘人。(ig@xeniachong)

莊韻澄載了一輯泳衣照，十分清涼。(ig@xeniachong)

莊韻澄（前名莊端兒）的身材一直都極好。(ig@xeniachong)

莊韻澄擁有姣好的身材，相片中她酥胸半露，十分性感。(ig@xeniachong)

莊韻澄誘人的線條盡現。(ig@xeniachong)