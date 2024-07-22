黃祥興首次拍ViuTV劇自覺戲份多　唔望高薪酬：有工開已經好好

現年45歲的黃祥興自從與無綫結束18年賓主關係，已經回復自由身自己接工作，他今日（22日）出席《奧運第一台》啟播探班活動，他接受《香港01》 訪問表示：「其實可以話係唔同類型嘅工作，之前跟公司嗰個台（TVB）嘅工作，現在喺唔同嘅台都有嘢做，好似今次港台《奧運第一台》會更加多少少發揮，可能因為法國嘅文化，我喺嗰度居住咁耐，所以最啱用。」

黃祥興今日（22日）出席《奧運第一台》啟播探班活動。（葉志明攝）

首次拍ViuTV劇自覺戲份多

提到第一次拍攝ViuTV原創劇《數字人生》，表示：「係第一次拍，所以都好期待，會有唔同嘅面孔，作為演員同唔同嘅人合作拍攝係有得着。」講到這一套劇集會有很多TVB前藝人參與，他坦言：「有之前好早都離開咗TVB，能夠同佢哋一齊合作返都幾開心，幾個兄弟比較男人啲嘅戲，比較熟個氣氛更加親切。」他笑言這一套電視劇並沒有感情線。談及工作時數，他說：「好開心公司都畀咗好多機會，因為好多嘢講嘅，同埋戲份都比較重，而我都好似好耐冇拍劇都要少少時間去投入，擺咗好多心機，例如廣東話好咗好多，上鏡都比之前自然啲。」

黃祥興透露即將有新電影拍攝工作。（葉志明攝）

唔望拍劇高薪酬

被問到其他的工作安排，他說：「拍劇同埋拍電影，做演員希望繼續呢個嘅曝光率，除咗接廣告開心，但係都要曝光吓拍吓電影，都需要一個平台去曝光。」他透露即將有新電影拍攝工作，不過詳情未方便透露。至於收入方面，他坦言：「有工開已經好好，暫時就唔好望咁高酬勞先，最緊要有得拍有得發揮。」被問到主持方面，同樣獲得許多機會，會否有六位數字收入，他笑言：「冇咁多。我都想啊！」

黃祥興指有工開已經好好，暫時就唔望咁高酬勞。（葉志明攝）