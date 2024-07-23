27歲無綫人氣小花激晒逆天長腿 下身疑無著褲惹遐想
撰文：陳釗
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27歲的無綫當紅小花劉穎鏇（Tiffany），於2016年參選香港小姐，憑高䠷身材加上甜美笑容，最後奪得亞軍暨最上鏡小姐而簽約無綫，其後，劉穎鏇獲無綫力捧，綜藝、劇集雙線發展，而且有著極佳觀眾緣，在2023的《萬千星輝頒獎禮》勇奪「飛躍進步女演員」，最近更成為「新奧運六星」之一，星途可謂一片光明。
除此之外，劉穎鏇還有一副豐滿的好身材，當時在港姐泳衣環節已令觀眾留下深刻印象，而且她也非常識運用其天賦，之前更因在劇集《超能使者》中，一幕水著造型被激讚為「最強Body」，非常火辣。相對下，劉穎鏇私下比較低調，甚少晒身材，所以近日她在社交平台發文，並大騷其逆天大長腿，即時引起網民騷動。
相中，劉穎鏇似乎處於放假狀態，以素顏示人，但一樣省鏡，而網民焦點當然全在她的一雙逆天長腿上。劉穎鏇穿上一件Oversize的衛衣，躺在沙發上，非常寫意驟眼看下身好像無著一樣，大晒一對逆天大長腿，並寫道：「it feels good to disconnect once in a while」。而美腿照一出，隨即引來網民激讚：「哇超級無敵大長腿」、「long legs」、「靚腿」、「只望住修長美腿都好滿足」、「性感不落俗」。
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