27歲無綫人氣小花激晒逆天長腿　下身疑無著褲惹遐想

27歲的無綫當紅小花劉穎鏇(Tiffany),於2016年參選香港小姐,憑高䠷身材加上甜美笑容,最後奪得亞軍暨最上鏡小姐而簽約無綫,其後,劉穎鏇獲無綫力捧,綜藝、劇集雙線發展,而且有著極佳觀眾緣,在2023的《萬千星輝頒獎禮》勇奪「飛躍進步女演員」,最近更成為「新奧運六星」之一,星途可謂一片光明。

2016年香港小姐冠軍:馮盈盈、亞軍:劉穎鏇、季軍:陳雅思(Vcg.com)

劉穎鏇是2016年香港小姐亞軍,兼最上鏡小姐。(Vcg.com)

劉穎鏇當年港姐外景時,大曬屈機Body。(Vcg.com)

呢一幕令不少觀眾流鼻血。(資料圖片)

除此之外,劉穎鏇還有一副豐滿的好身材,當時在港姐泳衣環節已令觀眾留下深刻印象,而且她也非常識運用其天賦,之前更因在劇集《超能使者》中,一幕水著造型被激讚為「最強Body」,非常火辣。相對下,劉穎鏇私下比較低調,甚少晒身材,所以近日她在社交平台發文,並大騷其逆天大長腿,即時引起網民騷動。

劉穎鏇近年往打女方向發展

劉穎鏇在劇集《超能使者》其中一幕性感大解放。

這身泳衣打扮獲網民激讚最強Body。(《超能使者》截圖)

劉穎鏇在TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》中,以大熱之勢奪得「飛躍進步女藝員」(視頻截圖)

愈大愈靚女。(IG圖片)

相中,劉穎鏇似乎處於放假狀態,以素顏示人,但一樣省鏡,而網民焦點當然全在她的一雙逆天長腿上。劉穎鏇穿上一件Oversize的衛衣,躺在沙發上,非常寫意驟眼看下身好像無著一樣,大晒一對逆天大長腿,並寫道:「it feels good to disconnect once in a while」。而美腿照一出,隨即引來網民激讚:「哇超級無敵大長腿」、「long legs」、「靚腿」、「只望住修長美腿都好滿足」、「性感不落俗」。

劉穎鏇分享兩張長腿相,網民即時騷動。(IG圖片)

真係好長。(IG圖片)

