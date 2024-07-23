27歲無綫人氣小花激晒逆天長腿　下身疑無著褲惹遐想

27歲的無綫當紅小花劉穎鏇（Tiffany），於2016年參選香港小姐，憑高䠷身材加上甜美笑容，最後奪得亞軍暨最上鏡小姐而簽約無綫，其後，劉穎鏇獲無綫力捧，綜藝、劇集雙線發展，而且有著極佳觀眾緣，在2023的《萬千星輝頒獎禮》勇奪「飛躍進步女演員」，最近更成為「新奧運六星」之一，星途可謂一片光明。

2016年香港小姐冠軍：馮盈盈、亞軍：劉穎鏇、季軍：陳雅思(Vcg.com)

劉穎鏇是2016年香港小姐亞軍，兼最上鏡小姐。(Vcg.com)

劉穎鏇當年港姐外景時，大曬屈機Body。(Vcg.com)

呢一幕令不少觀眾流鼻血。（資料圖片）

除此之外，劉穎鏇還有一副豐滿的好身材，當時在港姐泳衣環節已令觀眾留下深刻印象，而且她也非常識運用其天賦，之前更因在劇集《超能使者》中，一幕水著造型被激讚為「最強Body」，非常火辣。相對下，劉穎鏇私下比較低調，甚少晒身材，所以近日她在社交平台發文，並大騷其逆天大長腿，即時引起網民騷動。

劉穎鏇近年往打女方向發展

劉穎鏇在劇集《超能使者》其中一幕性感大解放。

這身泳衣打扮獲網民激讚最強Body。（《超能使者》截圖）

劉穎鏇在TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》中，以大熱之勢奪得「飛躍進步女藝員」（視頻截圖）

愈大愈靚女。（IG圖片）

相中，劉穎鏇似乎處於放假狀態，以素顏示人，但一樣省鏡，而網民焦點當然全在她的一雙逆天長腿上。劉穎鏇穿上一件Oversize的衛衣，躺在沙發上，非常寫意驟眼看下身好像無著一樣，大晒一對逆天大長腿，並寫道：「it feels good to disconnect once in a while」。而美腿照一出，隨即引來網民激讚：「哇超級無敵大長腿」、「long legs」、「靚腿」、「只望住修長美腿都好滿足」、「性感不落俗」。

劉穎鏇分享兩張長腿相，網民即時騷動。（IG圖片）

真係好長。（IG圖片）

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