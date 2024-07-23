葉童現身內地機場突遭男粉衝出要求合照　嚇到驚呆唔識俾反應

現年61歲的葉童近日現身內地某機場時，受到不少粉絲前來歡送，而她亦相當親民與大家互動簽名。但在過程中，突然有一名男粉絲衝出來要求合照，但就被工作人員阻擋，隨後他情緒相當激動對着葉童破口大罵，令到她頓時嚇到驚呆。

葉童和趙雅芝近日在杭州出席《新白娘子傳奇30年演唱會》。（葉童微博圖片）

從網上曝光的影片可見，當葉童現身機場時，已聚集多名粉絲來歡送偶像，而她亦顯得親民，上前為大家簽名，氣氛相當之好。但突然之間，有一名男粉絲就衝出來舉起手機要求合照，此舉立刻遭到工作人員阻擋：「不能進來。」隨後他情緒不滿，相當激動地對着葉童破口大罵：「拍個照不行啊！有甚麼了不起的，哎呀一個破…有啥用啊，拍照不行啊….」頓時令到葉童嚇到原地驚呆，顯得不知所措，但隨後回了神的她繼續與粉絲道別，揮手同大家講再見。

葉童親民同大家簽名。（微博圖片）

一男粉絲突衝出來合照。（微博圖片）

事件曝光後不少網民都指責該男子，直指是低質素粉絲，同時替葉童感到心疼。而她之後就事件在微博發言：「每個人表達喜歡的方式不同，感受到了大家的熱情，只是機場對我來說不是最佳活動的地方。請不用擔心，一點小插曲不會影響心情，因為仍沉浸在和新白迷們相聚的喜悅中，愛是克制，建議大家在表達喜愛時更多些理性和冷靜，互聯網上看到的只是片面，也請大家對每個人都更多些善意和包容。」