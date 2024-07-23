直播靈接觸｜王晶疑曾被已故巨星傅聲亡靈纏身：師傅話仲滿面鮮血

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英主持，TVB Plus（82台）首個靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，昨晚（22日）播出一集主題是「電影圈靈異事件」，請來嘉賓導演王晶及奇門遁甲張芯熏師傅現身說法。

奇門遁甲張芯熏師傅（左一）講前世冤孽，有機會帶到下世或下下世。

昨晚（22日）一集請來導演王晶擔任嘉賓，入行多年拍過不少類型電影，當中包括鬼片。他自爆一個拍鬼片原因，他笑說︰「鬼片成本低效益大，好多人鍾意睇，我哋乜嘢收得就拍，蝕本機會低。」梁思浩提到王晶講過曾被已故動作巨星傅聲亡靈纏身，王晶解釋話︰「嗰時拍《花心大少》同阿叻、汪禹、傅聲好老友，成日一齊玩。傅聲撞車出事時仲拍緊我套新戲，拍咗7日。」

昨晚（22日）嘉賓導演王晶。

之後王晶打算請教一位玄學女師傅，如何處理未拍完的電影，豈料傾了幾句之後就被師傅打發走。事後有友人向王晶表示「師傅話傅聲跟住你，仲滿面鮮血」，王晶心諗難道好友有事要交托，但再想深一層認為不可信，他表示有見過傅聲最後一面，無面部傷痕︰「一樣咁靚仔，點會滿面鮮血啫。」

導演王晶相信有「前生冤孽」，試過為此放棄原則。

節目中思浩提到跟已故鬼才霑叔黃霑合作主持《城市追擊》，茶餘飯後霑叔慨嘆前世冤孽，王晶不諱言亦遇到類此情況︰「我會覺得其實係『前生冤孽』，因為我其實好有原則、好硬頸嘅人。但為咗某個人，覺得就算犧牲一切，放棄底線都值得。」他直言這個人是自己前生冤孽。思浩追問是否願意為對方放下一切時，王晶直言︰「我相信都放下咗好多。」

導演王晶相信有「前生冤孽」，試過為此放棄原則。

王晶最後覺醒因為霑叔前車可鑒，他說︰「霑叔嘅例子係一塊鏡警醒咗我，我醒係因為睇到佢，霑叔咁叻都咁樣，我無佢咁叻，所以我早啲放手，當然點都會痛。」王晶縱橫演藝圈數十年，合作過的女藝人稱為「晶女郎」，當中有不少傳過緋聞。