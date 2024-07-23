《直播靈接觸》紅衣女鬼現真身又靚又索　曾兼職的士司機幫補收入

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英主持的TVB Plus（82台）首個靈異直播一小時節目《直播靈接觸》大受歡迎，節目添食再添食。而節目當中一直有位「紅衣女鬼」，令不少觀眾非常好奇，甚至有觀眾以為是假人。網民一直關注這位女鬼真實身份，有人估是港姐出身的陳懿德，近日，謎底終於打開，女鬼的真實身份是藝人彭翔翎。村長梁思浩表示因為女鬼「表現」出色，所以還陽三日，並接替放假的黃紫恩（Jojo）擔任主持。

「紅衣女鬼」（前右一）真實身份為藝人彭翔翎。

網民大讚靚女。

彭翔翎開心得到網民關注。（IG圖片）

彭翔翎出場時講到扮鬼感受，她說︰「多謝觀眾，全靠你哋留意紅衣女鬼角色，得到你哋鼓勵我先有得『還陽』。」她表示做女鬼可以一邊聽住節目進行，一邊加插動作增加節目氣氛，感覺非常好。彭翔翎登場後吸引大批網民讚靚女，有留言表示：「女鬼默默做好自己本份，努力得到回報」、「超鍾意紅衣女鬼」、「加集數」、「做長壽節目」。

彭翔翎入行7年多，首次擔任主持。（IG圖片）

有樣貌，有身材。（IG圖片）

現年31歲的彭翔翎，15歲時曾參加由《Yes!》雜誌所舉辦的「第十二屆全港校花校草選舉2008」並進入最後四強，同屆參賽者還有鍾晴及蘇皓兒。她在中學時期曾參與一些單元表演，給老師發掘潛質而獲鼓勵報讀香港演藝學院，結果選擇進入香港兆基創意書院讀了一年相關課程，但發現做戲比想像中更困難，故沒有意欲繼續追夢，轉去其他學校完成餘下學業。

索！（IG圖片）

流鼻血。（IG圖片）

到2017年，彭翔翎又獲一位新相識的朋友稱讚有藝術細胞和演戲天分，提議往這方面發展，剛好TVB再次招募新人，雖然自覺已不年輕，但為了完成演員夢，而嘗試投考第29期無綫電視藝員訓練班，畢業後正式踏足娛樂圈。

運動Look又得。（IG圖片）

長腿。（IG圖片）

加入無綫接近8年，彭翔翎一路以拍劇為主，曾參演《愛·回家之開心速遞》、《解決師》、《法證先鋒IV》、《迷網》、《踩過界II》及《破毒強人》等多套劇集，但閒角居多；今趟是首次擔任主持，成功引起網民關注。此外，彭翔翎當時為追夢，還曾兼職的士司機幫補收入，獲封「最靚的士司機」。她在訪問中透露自己揸的士時是很勤力，一日走很多轉，不會停下來，最勁試過一日淨賺2千元，非常勵志。

彭翔翎為幫補收入，還兼職的士司機。（Youtube截圖）