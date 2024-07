林峯隔五年再開個唱叫歌迷提供歌單　邀《城寨》好友睇騷

現年44歲的林峯今年在歌影視三線均有亮眼表現,憑賣座電影《九龍城寨之圍城》突破佳績,飾演的陳洛軍大受歡迎。而相隔五年即將在9月份假澳門開《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》的他,將度身訂造共四場的全新演唱會,屆時會為大家獻唱多首全新作品及昔日金曲。

林峯即將在澳門開個唱。

林峯每次演唱會均大玩不同元素,過往分別以「水」、「火」、「光」、「時間」等作主題,今次當然亦不例外,屆時會配合「風」來帶出全新視聽享受。他自2009年首次踏上紅館舞台,六年內先後舉行「林峯.情無限演唱會 Let's Get Wet」、「Come 2 Me Beauty Live on Stage 林峯演唱會」、「Light Up My Live 林峯演唱會」、「A Time 4 You 林峯演唱會」、「Heart Attack 林峯演唱會」,至於這次標榜「風」之元素,靠風的流動性來貼切地展示出他更多面向,他表示:「因為我覺得,風似無形但又有『型』,其實可以令整個舞台上嘅創作更加無界限,我哋可以在舞台上以『風』展現出相關嘅舞台效果同埋畫面。」還表示每次舉辦演唱會,跟團隊開會至少十次或以上,希望圍繞着主題,從視覺效果上震撼每一位入場觀眾,他又展望將來會有更多機會踏上舞台,盼入場每一位可以玩得投入及開心。

林峯屆時會配合「風」來帶出全新視聽享受。

近日,他就在社交平台率先發佈演唱會Teaser,短短十多秒已令大批洛軍Fans大呼期待!拍攝今次《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》的海報及宣傳照,林峯分別在戶外及室內進行拍攝,以清新造型帥氣登場。而開工當天氣溫逾30度,自言畏高的他要爬上戶外搭建高台拍攝,攝製團隊大汗淋漓,還一直有專人用魚絲在背後拉起他身上衣帶,營造出懸空的飄逸效果,他都不禁形容:「好似Chok泥鯭咁!」

林峯預告有機會邀請圈中好友上台JAM歌。

在接受訪問時談到開騷心情,他就表示:「好開心,我好想回饋咁多年來嘅所有粉絲,好希望可以在舞台上同佢哋盡可能作近距離接觸,喺舞台上可以唱一啲佢哋喜歡聽嘅歌。我一直覺得一個演唱會其實係個Party,台上、台下都係Part Of The Show,我好希望每一位入場嘅觀眾可以玩得很開心。」追問會否把《LOVE FLOWS》演唱會帶到香港,他就透露:「我哋都籌備緊,要睇場地可唔可以配合到,當然我都希望可以。因為我覺得一個好嘅Show可以無止境,一個主題在基礎上有更多嘢可以去發掘,包括以前我哋做演唱會,每一場都希望可以令到觀眾有唔同嘅感官,總之入場你就知喇!」至於歌單方面,他為滿足每位歌迷,或會加入一段Side Track環節,演繹從未正式在舞台上唱出的作品:「咁多年嚟我都聽過好多Fans同我講想聽邊啲歌,我都已經放入演唱會歌單入面,當然仲可以調整,總之希望大家做個好好嘅互動,你話我知想聽咩歌!」

另外,繼《九龍城寨之圍城》之後,他還有四套電影尚未上映,今年將會放更多時間在音樂發展方面。談到演唱會嘉賓,他就預告有機會邀請圈中好友上台JAM歌,期待擦出一些前所未有的火花帶給觀眾,當然亦打算招待《九龍城寨之圍城》一班好拍檔過大海睇Show。