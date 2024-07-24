林峯隔五年再開個唱叫歌迷提供歌單　邀《城寨》好友睇騷

現年44歲的林峯今年在歌影視三線均有亮眼表現，憑賣座電影《九龍城寨之圍城》突破佳績，飾演的陳洛軍大受歡迎。而相隔五年即將在9月份假澳門開《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》的他，將度身訂造共四場的全新演唱會，屆時會為大家獻唱多首全新作品及昔日金曲。

林峯即將在澳門開個唱。

林峯每次演唱會均大玩不同元素，過往分別以「水」、「火」、「光」、「時間」等作主題，今次當然亦不例外，屆時會配合「風」來帶出全新視聽享受。他自2009年首次踏上紅館舞台，六年內先後舉行「林峯．情無限演唱會 Let's Get Wet」、「Come 2 Me Beauty Live on Stage 林峯演唱會」、「Light Up My Live 林峯演唱會」、「A Time 4 You 林峯演唱會」、「Heart Attack 林峯演唱會」，至於這次標榜「風」之元素，靠風的流動性來貼切地展示出他更多面向，他表示：「因為我覺得，風似無形但又有『型』，其實可以令整個舞台上嘅創作更加無界限，我哋可以在舞台上以『風』展現出相關嘅舞台效果同埋畫面。」還表示每次舉辦演唱會，跟團隊開會至少十次或以上，希望圍繞着主題，從視覺效果上震撼每一位入場觀眾，他又展望將來會有更多機會踏上舞台，盼入場每一位可以玩得投入及開心。

林峯屆時會配合「風」來帶出全新視聽享受。

近日，他就在社交平台率先發佈演唱會Teaser，短短十多秒已令大批洛軍Fans大呼期待！拍攝今次《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》的海報及宣傳照，林峯分別在戶外及室內進行拍攝，以清新造型帥氣登場。而開工當天氣溫逾30度，自言畏高的他要爬上戶外搭建高台拍攝，攝製團隊大汗淋漓，還一直有專人用魚絲在背後拉起他身上衣帶，營造出懸空的飄逸效果，他都不禁形容：「好似Chok泥鯭咁！」

林峯預告有機會邀請圈中好友上台JAM歌。

在接受訪問時談到開騷心情，他就表示：「好開心，我好想回饋咁多年來嘅所有粉絲，好希望可以在舞台上同佢哋盡可能作近距離接觸，喺舞台上可以唱一啲佢哋喜歡聽嘅歌。我一直覺得一個演唱會其實係個Party，台上、台下都係Part Of The Show，我好希望每一位入場嘅觀眾可以玩得很開心。」追問會否把《LOVE FLOWS》演唱會帶到香港，他就透露：「我哋都籌備緊，要睇場地可唔可以配合到，當然我都希望可以。因為我覺得一個好嘅Show可以無止境，一個主題在基礎上有更多嘢可以去發掘，包括以前我哋做演唱會，每一場都希望可以令到觀眾有唔同嘅感官，總之入場你就知喇！」至於歌單方面，他為滿足每位歌迷，或會加入一段Side Track環節，演繹從未正式在舞台上唱出的作品：「咁多年嚟我都聽過好多Fans同我講想聽邊啲歌，我都已經放入演唱會歌單入面，當然仲可以調整，總之希望大家做個好好嘅互動，你話我知想聽咩歌！」

另外，繼《九龍城寨之圍城》之後，他還有四套電影尚未上映，今年將會放更多時間在音樂發展方面。談到演唱會嘉賓，他就預告有機會邀請圈中好友上台JAM歌，期待擦出一些前所未有的火花帶給觀眾，當然亦打算招待《九龍城寨之圍城》一班好拍檔過大海睇Show。