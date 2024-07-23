港姐外景｜大熱鍾翠詩泳裝騷澎拜身材　麥美恩著「面堅尼」勁嚇人

《2024香港小姐競選》15強外景拍攝已經陸續展開，第二批候選佳麗7號秦冀雯（Yvonne）、8號盧凱怡（Kerry）和12號鍾翠詩（Tracy）日前已出發到塞班島，並由兩位師姐馮盈盈及麥美恩（Mayanne）帶領進行外景拍攝。

鍾翠詩（左起）、秦冀雯、盧凱怡近距離接觸魔鬼魚！

馮盈盈（左）、Mayanne（右）都有玩埋一份。

大家玩得好開心。

大家玩得好開心。

大家玩得好開心。

三位佳麗昨日（22日）行程非常豐富，一大清早便出發沙灘拍攝泳裝鏡頭，之後在兩位師姐陪同下，齊齊與魔鬼魚作零距離接觸。以水著上陣的三位佳麗大晒健美身材，與魔鬼魚抱抱兼餵牠們吃東西，玩得不亦樂乎。兩位師姐亦有落場玩埋一份， Mayanne全程表現勁騰雞，拍攝期間有一條魔鬼魚在其腳邊游過，Mayanne即時嚇破膽露出痛苦表情包，場面搞笑。有指親親魔鬼魚會幸運7年，三位佳麗和盈盈聽畢都爭住錫，而細膽的Mayanne為了Good Luck最終亦鼓起勇氣錫錫魔鬼魚。

Mayanne嚇出痛苦表情包。

Mayanne嚇出痛苦表情包。

Mayanne嚇出痛苦表情包。

相反盈盈勁大膽，對住魔鬼魚又攬又錫。

相反盈盈勁大膽，對住魔鬼魚又攬又錫。

盈盈、Mayanne與三位師妹共進午餐期間亦發生搞笑事，事緣三位佳麗根據自己口味選擇了自己喜歡的菜式，口味比較獨特的Yvonne竟揀選了苦瓜全餐，就連飲品都是苦瓜汁。之後因為製作組安排，兩位師姐需根據對三位師妹的第一印象為三人分配菜式，結果Kerry被安排品嚐苦瓜全餐，雖然「苦過弟弟」，但Kerry仍一邊吃一邊露出甜美笑容，相當專業。

Mayanne雖然好驚，但為咗Good Luck亦都轄出去錫錫魔鬼魚。

Mayanne雖然好驚，但為咗Good Luck亦都轄出去錫錫魔鬼魚。

Mayanne雖然好驚，但為咗Good Luck亦都轄出去錫錫魔鬼魚。

秦冀雯

秦冀雯

三位佳麗與盈盈、Mayanne一同受訪，講到是次拍攝泳裝事前有否做好準備？Kerry說：「我哋從參選開始一直都有Keep fit，每個人都好勤力，我發現Tracy同Yvonne都食得少過我。」盈盈聞言大爆Yvonne非常自律，就連飛機餐都親自準備，Yvonne笑言：「我好聽話架，大家都叫我減吓肥，因為上鏡會好睇啲。」Tracy則指不擔心拍泳裝鏡頭：「但我都會食少啲，因為怕有肚腩。」

鍾翠詩

鍾翠詩

盧凱怡

盧凱怡

齊齊食好西。

至於師姐級的Mayanne則搞笑說：「咁想睇我哋着泳裝咩？有咩好睇，十幾年前咪着過囉！」盈盈笑言：「都有做啲準備，但全部（泳衣）都係好運動型，唔會走光，好安全。」Mayanne聞言再搞Gag謂：「我帶咗我媽套泳衣嚟，簡稱面堅尼，由頭遮到尾，美白好緊要呀！」

盧凱怡硬食苦瓜全餐，今次真係苦過弟弟喇。

Mayanne（左起）、盧凱怡、鍾翠詩、秦冀雯、馮盈盈一同受訪。盈盈大爆秦冀雯（右2）好自律，就連坐飛機都自備減肥飯盒。

秦冀雯（左）話自己好聽話。

盧凱怡（左）都話要注意吓飲食。

鍾翠詩話唔敢食太多，因為驚有肚腩仔。

講到Mayanne和Tracy同樣來自溫哥華，問到有否經驗分享給師妹？Mayanne說：「其實我已經變咗一個港女，你（Tracy）Feel唔Feel到我仲有溫哥華特質？」Tracy聞言明明想向師姐笠高帽，但卻被其餘四人誤解為爆Mayanne多嘴，場面搞笑；Tracy其實是這樣說的：「有（溫哥華特質）呀，就係好多嘢講，可以有好多話題，呢樣好好。」

盈盈話今次啲泳衣係行運動風，唔使驚走光。

Mayanne自爆帶咗媽媽套泳衣。

大家聽到都笑爆嘴。

鍾翠詩竟然爆Mayanne好多嘢講，認真大膽！