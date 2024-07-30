專訪｜英皇新女團VIVA韓國訓練辛酸史　日均訓練10小時以上

英皇娛樂繼Twins之後，相隔23年，強勢力捧新女團「VIVA」，四名成員分別為：姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（ValC）。VIVA最近接受《香港01》 訪問分享成軍點滴、以及韓國訓練辛酸史。提及韓國訓練辛酸史，ValC踢爆Macy當時期冇熱水沖涼：「因為嗰陣我哋唔識睇韓文，唔識調校水溫，嗰一晚用嗰啲熱水越嚟越凍。」

VIVA最近接受《香港01》 訪問分享成軍點滴、以及韓國訓練辛酸史。（資料照片）

VIVA成員崗位分配

VIVA每一位成員在團中也有不同的崗位，Ada率先分享自己擔任的角色：「家姐擔當主要都係方面嘅照顧。」她透露過去在韓國訓練期間會負責每一個成員的飲食餐單。ValC則分享：「我係跳舞擔當，主要負責分擔記錄成員舞步方面。」她繼續指曾經擔任過張敬軒演唱會的跳舞dancer，並表示：「我有去跳埋張敬軒上年巡迴演唱會。」

ValC指曾經擔任過張敬軒演唱會的跳舞dancer。（資料照片）

Carina指自己是團中的說話擔當，並笑言：「我係康樂組組長，維繫同埋聯繫成員嘅負責人，好似半個社工咁。」談及Carina曾在電台訪問抱怨成員「唔覆訊息」，她大方回應：「有改善，我記得個電台訪問就係前一晚同佢哋(VIVA成員)講唔得㗎，我真係唔開心（唔覆電話）我留意佢哋嘅溝通方式，我就同佢哋講話可唔可以配合我多啲，主動講多啲嘢。」另外，Carina透露與Macy現階段共同居住，並表示：「Macy現在暫時喺我屋企借住。」Macy形容自己是唱歌擔當：「唱歌嘅時候要俾多少少意見成員。」

Carina指自己是團中的說話擔當。（資料照片）

Macy形容自己是唱歌擔當。（資料照片）

如何被英皇發掘？

Ada分享當初入英皇是與Carina共同加入公司，並表示：「Carina嗰陣同公司講想做女團，公司有問佢有冇可以推薦嘅人選咁佢就介紹咗我上公司Casting。」Ada指加入公司前曾經參加《全民造星IV》，自此後對這個行業產生興趣而入行。她憶述參加完比賽後長時間擔任模特兒工作，並且特別感謝父母的鼓勵，完全沒有生活使費負擔的壓力。

Ada分享當初入英皇是與Carina共同加入公司。（IG圖片）

ValC則分享當年參加開電視的節目《就是青春》獲得導師的賞識介紹入英皇面試，同簽約機會。她說：「嗰陣時都未知道會入到女團，嗰陣時訓練緊自己去做Solo Artist，未知道自己嘅方向係咩？」她繼續指從初中開始已經培養跳舞的興趣。

ValC分享當年參加開電視《就是青春》獲得導師的賞識介紹入英皇面試。（IG圖片）

Carina指加入公司的經過正如Ada所描述，並笑言：「當初參加《全民造星IV》原因係純粹覺得好悶，想開吓眼界。我讀女校嘅，所以我好鍾意同女仔建立一啲回憶，同埋好鍾意同女仔相處，所以就開始咗一定要做女團嘅決心。」她分享參加完比賽之後有兩年的時間去不同的公司面試尋求加入女團的機會。談及過去兩年未加入英皇，是否感覺很迷惘，她坦言：「我現在諗返起真係好低潮，我本身係一個好樂觀嘅人，嗰兩年身邊所有嘅人都知道我想做女團，但我覺得放棄比堅持更加難，所以我堅持到底去積極經營社交網，增加曝光率。」

Carina分享參加完《全民造星IV》之後去不同公司面試尋求加入女團的機會。（IG圖片）

Macy透露在18歲的階段已經簽約加入英皇娛樂，並表示：「曾經參加過內地嘅比賽奪得冠軍，另外都有參加過內地嘅選秀，但係冇成功出道。之後有做過Solo嘅歌手。」她指半年前收到公司通知能夠成功成為女團的一分子。被問到入行的階段擔任過什麼類型的工作，她說：「有做過自媒體嘅拍攝。我喺2021年同埋2022年都有拍戲，現在已經上映嘅電影已經有兩套，不過也是負責客串。」

Macy透露在18歲的階段已經簽約加入英皇娛樂。（IG圖片）

韓國訓練實習點滴

Ada表示每一個成員都要去上跳舞堂和唱歌課程。至於最辛酸的階段，她說：「食嘢都食得好少，淨係可以買啲麵包，然後就趕住上堂。」ValC繼續說：「我哋每一日平均訓練嘅時間都有10個鐘以上。」另外ValC分享在韓國拍攝兩首歌的MV印象十分難忘，並表示：「呢一次係我人生第一次拍MV嘅經驗，一開頭覺得好緊張，我哋嗰日凌晨三點已經要醒，之後凌晨四點幾要開工，好驚自己唔夠瞓。」她指拍攝MV的黃金四十八小時內，只有三小時的睡眠時間。

VIVA出席「第五屆TMEA騰訊音樂娛樂盛典」，跳唱新歌。（大會提供）

講到眾成員曾經在訪問透露過韓國訓練期間「學唱歌喊晒口」，她們異口同聲表示：「其實呢個真係自己比自己嘅壓力，佢哋（韓國製作人）好Nice，如果佢哋見到我哋喊，會係咁問我哋點解，始終唱歌都唔同跳舞。」Carina笑言每個成員哭的理由都不相同，並表示：「我哋四個女仔都算係比較堅強。」Macy被眾成員一致認為熱愛唱歌程度恍如「花師奶」，表示：「Macy最鍾意深夜先沖涼，佢可能會瞓個晏覺先，佢一瞓醒就會唱歌。」ValC踢爆Macy在第一日訓練結束後「冇水沖涼」，並憶述：「因為嗰陣我哋唔識睇韓文，唔識調校水溫，嗰一晚用嗰啲熱水越嚟越凍。」ValC透露一眾成員為Macy煲熱水沖涼，並表示：「我哋要煲好多次水。」

VIVA在訪問透露過韓國訓練期間「學唱歌喊晒口」。（資料照片）

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Kelvin Liu Taka Chung

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Venue：Studio Meta